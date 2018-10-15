Деятельность сотрудников органов внутренних дел в общественных местах всегда на виду.

Под защитой – тысячи людейДеятельность сотрудников органов внутренних дел в общественных местах всегда на виду. Именно по ней наши сограждане чаще всего судят о профессионализме и эффективности полицейских. Об основных аспектах в этой сфере - в статье начальника Главного управления по обеспечению охраны общественного порядка и координации взаимодействия с органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации генерал-лейтенанта полиции Юрия ВАЛЯЕВА.От курсов – к университетамИменно сто лет назад кадровая служба органов внутренних дел приобрела такой вид, который структурно и функционально напоминает современный. О том, как совершенствовалась система подготовки кадров на различных этапах развития правоохранительного ведомства нашей страны, рассказывает начальник Департамента государственной службы и кадров МВД России генерал-лейтенант внутренней службы Владимир КУБЫШКО.«Радуюсь, когда моих персонажей любят или ненавидят»Артист театра и кино Андрей БИЛАНОВ считает, что ему необходим комплекс постоянной творческой неудовлетворенности.Эти и другие материалы читайте в печатной версии № 10 журнала «Полиция России», а также на интернет-странице издания.