В Сети вновь появились слухи о беременности экс-участницы реалити-шоу, супруги Евгения Кузина. Поклонники заговорили о возможном интересном положении девушки после неоднозначной публикации в микроблоге подруги Саши Елизаветы Кутузовой.

В Сети вновь появились слухи о беременностиэкс-участницы реалити-шоу, супруги Евгения Кузина. Поклонники заговорили овозможном интересном положении девушки после неоднозначной публикации вмикроблоге подруги Саши Елизаветы Кутузовой.В Stories Instagramколлега Артемовой по реалити-шоу разместила видео с совместноговремяпровождения с приятельницей. Лиза разместила ряд роликов, в одном изкоторых они сидят за накрытым столом с разными вкусными блюдами.При этом Саша в обтягивающейчерной одежде снята в профиль. Неудачный ракурс демонстрирует живот Артемовой.Поклонники сразу предположили, что звезда "Дома-2" беременна."На фото пузо явно 22-25недель. И если на таком сроке сесть, не выпрямляя спины, то живот окажетсяименно под сиськами", – написала одна из пользовательниц соцсети. Были ите, кто посчитал, что жена Кузина просто пополнела и ей нужно ограничить себя впище. "У Артемовой всегда пузо, она как ушла с проекта, так все беременнаяходит!", "Не, это живот не беременный, жирочек)", "Переела чуток","У меня такой живот, когда пережру, так что джинсы давят и побольше животнадуется!", – высказались фолловеры в аккаунте kuzkin_durdom2.Напомним, что Кузин иАртемова ранее сыграли свадьбу. Пара воспитывает мальчика – сына бывшегоучастника телестройки и Маргариты Агибаловой. Отметим, слухи о возможнойбеременности Саши появляются в соцсетях не впервые.