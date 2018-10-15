В Сети вновь появились слухи о беременности
экс-участницы реалити-шоу, супруги Евгения Кузина. Поклонники заговорили о
возможном интересном положении девушки после неоднозначной публикации в
микроблоге подруги Саши Елизаветы Кутузовой.
В Сети вновь появились слухи о беременности
экс-участницы реалити-шоу, супруги Евгения Кузина. Поклонники заговорили о
возможном интересном положении девушки после неоднозначной публикации в
микроблоге подруги Саши Елизаветы Кутузовой.
В Stories Instagram
коллега Артемовой по реалити-шоу разместила видео с совместного
времяпровождения с приятельницей. Лиза разместила ряд роликов, в одном из
которых они сидят за накрытым столом с разными вкусными блюдами.
При этом Саша в обтягивающей
черной одежде снята в профиль. Неудачный ракурс демонстрирует живот Артемовой.
Поклонники сразу предположили, что звезда "Дома-2" беременна.
"На фото пузо явно 22-25
недель. И если на таком сроке сесть, не выпрямляя спины, то живот окажется
именно под сиськами", – написала одна из пользовательниц соцсети. Были и
те, кто посчитал, что жена Кузина просто пополнела и ей нужно ограничить себя в
пище. "У Артемовой всегда пузо, она как ушла с проекта, так все беременная
ходит!", "Не, это живот не беременный, жирочек)", "Переела чуток",
"У меня такой живот, когда пережру, так что джинсы давят и побольше живот
надуется!", – высказались фолловеры в аккаунте kuzkin_durdom2.
Напомним, что Кузин и
Артемова ранее сыграли свадьбу. Пара воспитывает мальчика – сына бывшего
участника телестройки и Маргариты Агибаловой. Отметим, слухи о возможной
беременности Саши появляются в соцсетях не впервые.