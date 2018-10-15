Начало новой недели оказалось насыщенной на скандалы и громкие заявления. Последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 15 октября 2018 года, в подборке Dni.Ru.

Начало новой недели оказалось насыщенной на скандалы и громкие заявления. Последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 15 октября 2018 года, в подборке Dni.Ru.Елена Степаненко похудела на 46 килограммов. На фоне частой в последнее время отмены концертов поклонники решили, что артистка серьезно больна. Дабы не множить слухи, она решила все рассказать сама.Кто распускает эти сплетни? – сделала официальное заявление Степаненко. – Ничего подобного! С самочувствием у меня все в порядке. Готовлюсь к следующим концертам, молюсь".Примадонна поделилась на своей странице в Instagram трогательным видео с сыном Гарри. Однако пост вызвал не только положительные комментарии."Весь в папу. Весь в заботах по дому", – подписала ролик певица. В нем мальчик занимается "строительными работами", умело орудуя инструментами.Меган Маркл и принц Гарри прибыли в Сидней в рамках своего первого официального тура. Герцогиня Сассекская, появившись на публике, сияла от восторга.Меган выбрала для первого публичного выхода, который состоялся в аэропорту, черную водолазку и черное пальто с бордовым воротником. Маркл в таком наряде выглядела довольно располневшей. Возможно, сказался долгий перелет, или Меган склонна к отечности. На публике герцогиня Сассекская улыбалась и махала поклонникам.Борис Корчевников стал отцом. Популярный телеведущий выложил фотографию, на которой запечатлен вместе с младенцем.По сообщениям СМИ, Борис Корчевников стал отцом. Правда, крестным. Поводом для такого вывода послужили фотографии, которые опубликовал на своей официальной страничке в социальной сети Instagram популярный ведущий. "Крестили Сережу. Чудо это, конечно. И слов не найти. Миша, поздравляю вас с Мариной! Прошу молитв за младенца Сергия. Спасибо!" – написал Корчевников.Футболист Дмитрий Тарасов и Анастасия Костенко впервые за три месяца провели время без маленькой наследницы. Об этом модель рассказала на своей страничке в Instagram.Анастасия быстро пришла в форму после родов и тщательно следит за собой. Балует любимую жену и трехмесячную дочку Милану и глава семьи.Молодая мать не отходила от малышки, проводя с ней все свое время. Лишь сейчас она решилась оставить дочь на несколько часов с бабушкой и немного отдохнуть вдвоем с супругом. По словам модели, она очень переживала, когда впервые уезжала из дома без дочери, но все прошло хорошо.ЧИТАЙТЕ ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ ШОУ-БИЗНЕСА НА СЕГОДНЯ, 14 ОКТЯБРЯ 2018 ГОДА, В И СПЕЦИАЛЬНЫХ !