Махи гирей, подъем штанги, перекаты автомобильного колеса и все это в боевом пожарном снаряжении. В Центральном парке Владимира прошли первые в истории региона соревнования по пожарному кроссфиту. Продемонстрировать силу и выносливость в многоборье приехали представители всех пожарных подразделений региона. Участникам состязаний предстояло в режиме нон-стоп выполнить целую серию силовых упражнений.

Махи гирей, подъем штанги, перекаты автомобильного колеса и все это в боевом пожарном снаряжении. В Центральном парке Владимира прошли первые в истории региона соревнования по пожарному кроссфиту. Продемонстрировать силу и выносливость в многоборье приехали представители всех пожарных подразделений региона. Участникам состязаний предстояло в режиме нон-стоп выполнить целую серию силовых упражнений. Огнеборцы в боевых комплектах и с аппаратом для дыхания приседали с гирями, разматывали рукава и таскали техническое снаряжение без перерыва на отдых. Сложную дистанцию прошли все районные команды. По словам устроителей соревнований, несмотря на то, что пожарным нередко приходится преодолевать препятствия на работе, такая нагрузка даже для них серьёзное испытание.Павел Литов, заместитель начальника Главного управления МЧС России по Владимирской области: "Переносят грузы, контуют, поднимают, рукава перетаскивают, как напорные, так и всасывающие большие. Это все в боевой одежде. В аппарате включенном. Это уже усложняет человеку скованность и нехватка. Это очень большая нагрузка на человека. И требует от него максимальной подготовленности и профессионализма. Вот это мы постарались все совместить и посмотреть как наши пожарные будут это отрабатывать".