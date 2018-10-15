Всего мужчине удалось присвоить более 100 тысяч рублей

Всего мужчине удалось присвоить более 100 тысяч рублейРегиональная прокуратура сообщила об очередных махинациях в сфере управления многоквартирными домами. Председателя одного из ТСЖ Коврова обвиняют в присвоении чужого имущества.Следствие установило, что в октябре-ноябре прошлого года ковровец переводил деньги, собранные собственниками жилья на ремонт и обслуживание многоэтажки, себе на счет. Всего мужчине удалось присвоить более 100 тысяч рублей. Деньги он тратил на личные нужды.Свою вину обвиняемый полностью признал, но ущерб так и не возместил.Уголовное дело направлено в суд. Председателю ТСЖ грозит наказание до 6 лет лишения свободы.