Бывшего председателя ТСЖ из Коврова будут судить за присвоение чужого имущества. Собственники жилья платили за ремонт и обслуживание многоквартирного дома, а 39-летний председатель ТСЖ тратил эти деньги на личные нужды.

Бывшего председателя ТСЖ из Коврова будут судить за присвоение чужого имущества. Собственники жилья платили за ремонт и обслуживание многоквартирного дома, а 39-летний председатель ТСЖ тратил эти деньги на личные нужды. Как установило следствие, за время преступной деятельности мужчина присвоил себе больше 100 тысяч рублей. Свою вину полностью признал, но ущерб до сих пор не возместил. Теперь ему грозит до шести лет лишения свободы.