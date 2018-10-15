Андрей Губин уже давно отошел от дел и сегодня предпочитает скрываться от любопытных глаз, и недавно перебрался в Сочи. На улицах там артиста с трудом узнают – он сильно изменился.

Андрей Губин уже давно отошел от дел и сегодня предпочитает скрываться от любопытных глаз, и недавно перебрался в Сочи. На улицах там артиста с трудом узнают – он сильно изменился.А городе-курорте артист много гуляет, посещает кафе и часто бывает на пляже. Кроме того, Андрей нередко приезжает погостить в родную Уфу, где у него остались друзья и родственники. "Мы заметили Губина в супермаркете "Лента", – рассказал местный житель. – Он был закутан в черный балахон с огромным капюшоном, так что с первого взгляда даже не узнали. Улыбнулся нам и попросил помочь выбрать вкусный йогурт. А когда расплачивался на кассе, неожиданно затянул свой хит. Подпевала вся очередь! Потом сфотографировались на память".Как выяснил , Губин не так давно приезжал в столицу, чтобы наведаться в страховую компанию. "Он постоянно пропадает в Сочи, поэтому решил обезопасить московскую квартиру от нежданных гостей и непредвиденных случаев, – поделились сотрудники. – Губин произвел приятное впечатление, общался без пафоса. Правда, все пришли к выводу, что он сильно постарел. Как будто ему не 44, а все 60"Те, кто видел Губина на улице, решили, что он выглядит как дряхлый дед, поскольку принимает запрещенные средства и злоупотребляет алкоголем. Но сам певец эти слухи никак не комментирует.Как ранее Dni.Ru, артист уже больше десяти лет не выходит на сцену, а его аскетичный образ жизни сегодня никак не вяжется с былым ореолом суперзвезды. Интервью Губин дает неохотно, на публике не появляется, от личной жизни отказался. Всему виной, по словам музыканта, редкая болезнь, которая настигла его на пике популярности. Больше десяти лет назад медики поставили Андрею диагноз "левосторонняя прозопалгия" и заявили, что помочь не смогут. С тех пор постоянные лицевые боли не позволяют ему ни петь, ни улыбаться.