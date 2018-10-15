Меган Маркл и принц Гарри прибыли в Сидней в рамках своего первого официального тура. Герцогиня Сассекская, появившись на публике сияла от восторга.

Меган Маркл и принц Гарри прибыли в Сидней в рамках своего первого официального тура. Герцогиня Сассекская, появившись на публике сияла от восторга.Меган выбрала для первого публичного выхода, который состоялся в аэропорту, черную водолазку и черное пальто с бордовым воротником.Маркл в таком наряде выглядела довольно располневшей. Возможно, сказался долгий перелет или Меган подвержена отечности. На публике герцогиня Соседская улыбалась и махала поклонникам.Гарри в светлом свитере и рубашке казался гораздо свежее жены, и если первые несколько секунд после выхода он держал Меган за руку, то вскоре предпочел отойти в сторону и позволил Маркл одной наслаждаться восхищенными взглядами народа.Люди пришли в неописуемый восторг от встречи с королевской четов Для сдерживания толпы фанатов власти Австралии были вынуждены прибегнуть к помощи полиции.Официальные приемы Меган и принца Гарри в Австралии начнутся во вторник, 16 октября. Пара пробудет в туре 16 недель и посетит несколько стран.