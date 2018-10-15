Принц Гарри не изменяет своему стилю. Супруг герцогини Сассекской явился на свадьбу принцессы Евгении в дырявых ботинках.

Принц Гарри не изменяет своему стилю. Супруг герцогиниСассекской явился на свадьбу принцессы Евгении в дырявых ботинках.Церемония бракосочетания принцессы Евгении и управляющеголондонским ночным клубом Джека Бруксбэнка прошла 12 октября в часовне СвятогоГеоргия в Виндзорском замке. Наряд, в котором явился на свадьбу принц Гарри,вызвал пересуды.Британцы заметили, что принц снова надел те ботинки, вкоторых 34-летний герцог Сассекский был замечен в августе на бракосочетаниисвоего друга детства Чарльза ван Страунбензи. Тогда фотографам удалосьзапечатлеть большую дыру на подошве левой туфли. Такие же кадры появились впрессе после нынешней церемонии.Наблюдатели отметили резкий контраст во внешности принца.Поношенная обувь никак не вяжется с шикарным костюмом, в который был облачен герцогСассекский. А еще более не соответствует эта деталь гардероба шикарным нарядамего супруги Меган Маркл.Как сообщалось, расточительство герцогини Сассекской ужевызвало ропот британцев. Только за первые два месяца после свадьбы онапотратила на одежду более 200 тысяч долларов. При том, что после своегозамужества Маркл официально завершила актерскую карьеру: то есть, выплат отучастия в кинопроектах она больше не получает, а живет за счет королевскойсемьи, доходы которой формируются из налогов простых граждан, пишет Daily Mail.Напомним, пресс-служба Кенсингтонского дворца официально сообщила 15 октября, что герцогиня Сассекская Меган Маркл ожидает появления первенца весной следующего года. Ребенок станет седьмым в очереди на британский престол.Радостная новость появилась через несколько часов после прибытия принца Гарри и Меган Маркл в Австралию в рамках королевского турне.