Примадонна поделилась на своей странице в Instagram трогательным видео с сыном Гарри. Однако пост вызвал не только положительные комментарии.

Примадоннаподелилась на своей странице в Instagramтрогательным видео с сыном Гарри. Однако пост вызвал не только положительныекомментарии."Весь впапу. Весь в заботах по дому", – подписала ролик певица. На нем мальчикзанимается "строительными работами", умело орудуя инструментами.Поклонники восхитилисьтем, что малыш растет настоящим рукастым мужчиной и с малых лет "помогает"родителям. (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены – прим. ред.)."Вы с Максимом отличная пара! Дети ваши – это просто шедевр! Самые классныедети нашей эстрады!", "Милые чудесные дети, замечательные родители Алла иМаксим! Счастья на многие годы вашей нашей любимой семье!", "Какие красивые, умные, талантливые и воспитанные дети! Счастья, здоровьяи пусть радуют вас и нас своими успехами!", – прокомментировали видеоподписчики.Но нашелся настойчивый фолловер, который всеми силамипопытался убедить артистку в том, что благоверный ей изменяет. Да ни с кем-то,а с телеведущей, бывшей супругой футболиста Андрея Аршавина Юлией Барановской.При этом поклонник считает, что Филипп Киркоров до сихпор любит Примадонну. "Дорогая Алла Борисовна, Гарик очень похож на Филиппа, Вызаметили? Алла, Максим вам изменяет с Барановской. Вы видели, как он Барановскуюпосадил на плечо?.. Как вы ему вообще верите? Вас только любит ваш гений Филиппи больше никто!..", – написал фолловер.Отметим,слухи о том, что Максим Галкин закрутил роман с Барановской ходят уже не первуюнеделю. Информация об их отношенияхостается на уровне сплетен, но распространяется довольно быстро. Однако ни однаиз сторон официальных комментариев по этой теме не давала. Журналистам удалосьсвязаться с артистом, но тот попросил никогда не звонить ему с подобнымивопросами.Слухи поползли после того, какактер Дмитрий Нагиев ранее опубликовал в своем микроблоге видео, на которомзаметно, что Юлия сидит на плечах у Максима. Однако на том видео запечатлены имногие другие знаменитости, включая самого Нагиева.