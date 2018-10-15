Примадонна
поделилась на своей странице в Instagram
трогательным видео с сыном Гарри. Однако пост вызвал не только положительные
комментарии.
Примадонна
поделилась на своей странице в Instagram
трогательным видео с сыном Гарри. Однако пост вызвал не только положительные
комментарии.
"Весь в
папу. Весь в заботах по дому", – подписала ролик певица. На нем мальчик
занимается "строительными работами", умело орудуя инструментами.
Поклонники восхитились
тем, что малыш растет настоящим рукастым мужчиной и с малых лет "помогает"
родителям. (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены – прим. ред.).
"Вы с Максимом отличная пара! Дети ваши – это просто шедевр! Самые классные
дети нашей эстрады!", "Милые чудесные дети, замечательные родители Алла и
Максим! Счастья на многие годы вашей нашей любимой семье!", "Какие красивые, умные, талантливые и воспитанные дети! Счастья, здоровья
и пусть радуют вас и нас своими успехами!", – прокомментировали видео
подписчики.
Но нашелся настойчивый фолловер, который всеми силами
попытался убедить артистку в том, что благоверный ей изменяет. Да ни с кем-то,
а с телеведущей, бывшей супругой футболиста Андрея Аршавина Юлией Барановской.
При этом поклонник считает, что Филипп Киркоров до сих
пор любит Примадонну. "Дорогая Алла Борисовна, Гарик очень похож на Филиппа, Вы
заметили? Алла, Максим вам изменяет с Барановской. Вы видели, как он Барановскую
посадил на плечо?.. Как вы ему вообще верите? Вас только любит ваш гений Филипп
и больше никто!..", – написал фолловер.
Отметим,
слухи о том, что Максим Галкин закрутил роман с Барановской ходят уже не первую
неделю. Информация об их отношениях
остается на уровне сплетен, но распространяется довольно быстро. Однако ни одна
из сторон официальных комментариев по этой теме не давала. Журналистам удалось
связаться с артистом, но тот попросил никогда не звонить ему с подобными
вопросами.
Слухи поползли после того, как
актер Дмитрий Нагиев ранее опубликовал в своем микроблоге видео, на котором
заметно, что Юлия сидит на плечах у Максима. Однако на том видео запечатлены и
многие другие знаменитости, включая самого Нагиева.