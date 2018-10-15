Президент России Владимир Путин наградил медалью ордена
За заслуги перед Отечеством II степени Дениса Пака. Директор
департамента автомобильной промышленности и железнодорожного машиностроения
Минпромторга неделю назад попал в больницу после удара стулом по голове в одном
из московских кафе, его избили футболисты Мамаев и Кокорин.
Президент России Владимир Путин наградил медалью ордена
"За заслуги перед Отечеством" II степени Дениса Пака. Директор
департамента автомобильной промышленности и железнодорожного машиностроения
Минпромторга неделю назад попал в больницу после удара стулом по голове в одном
из московских кафе, его избили футболисты Мамаев и Кокорин.
Высокую награду чиновник получил за работу над проектом "Кортеж"
по созданию автомобиля представительского класса. Он бы в команде, которая разрабатывала
новый лимузин для президента Aurus и его народную версию. Коллега Пака, который
в то утро тоже был в кафе и подвергся нападению – гендиректор "НАМИ" Сергей Гайсин – удостоился
ордена Александра Невского
Неделю назад Денис Пак серьезно пострадал во время нападения
на него в московском кафе. За соседним столиком веселилась компания, в составе
которой были известные футболисты – форвард "Зенита" Александр Кокорин и
полузащитником "Краснодара" Павел Мамаев. Они сначала оскорбили Пака по
национальному признаку, а после того, как он сделал молодым людям замечание,
стали избивать его.
В итоге сотрудника Минпромторга увезли на скорой. У него
диагностирована черепно-мозговая травма, сотрясение мозга, синяки и ушибы. Сам Пак готов пойти с футболистами-драчунами
на мировую и оценивает их свободу в 100 миллионов рублей, пишет News.ru.
"Пак не осознавал, что перед ним профессиональные
футболисты, даже об их существовании не знал. Поэтому мы и говорим, что для нас
это – не футболисты. Для нас это – хулиганы", – заявила в интервью порталу
Ftbl.ru адвокат чиновника Наталья Шатихина.
Она напомнила, что Кокорин и Мамаев издевались над ее
доверителем из-за неправильного разреза глаз. И даже после этого Пак готов
пойти на мировое соглашение, но прощать футболистов не намерен.
Напомним, что от рук Кокорина и Мамаева серьезно пострадал
также водитель ведущей Первого канала. Виталий Соловчук в свою очередь озвучил свою
цену за примирение: он требует 500 тысяч рублей и оплату лечения. Сейчас Кокорин и Мамаев
находятся в СИЗО, срок их ареста закончится в начале декабря.