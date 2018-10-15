Президент России Владимир Путин наградил медалью ордена За заслуги перед Отечеством II степени Дениса Пака. Директор департамента автомобильной промышленности и железнодорожного машиностроения Минпромторга неделю назад попал в больницу после удара стулом по голове в одном из московских кафе, его избили футболисты Мамаев и Кокорин.

Президент России Владимир Путин наградил медалью ордена"За заслуги перед Отечеством" II степени Дениса Пака. Директордепартамента автомобильной промышленности и железнодорожного машиностроенияМинпромторга неделю назад попал в больницу после удара стулом по голове в одномиз московских кафе, его избили футболисты Мамаев и Кокорин.Высокую награду чиновник получил за работу над проектом "Кортеж"по созданию автомобиля представительского класса. Он бы в команде, которая разрабатывалановый лимузин для президента Aurus и его народную версию. Коллега Пака, которыйв то утро тоже был в кафе и подвергся нападению – гендиректор "НАМИ" Сергей Гайсин – удостоилсяордена Александра НевскогоНеделю назад Денис Пак серьезно пострадал во время нападенияна него в московском кафе. За соседним столиком веселилась компания, в составекоторой были известные футболисты – форвард "Зенита" Александр Кокорин иполузащитником "Краснодара" Павел Мамаев. Они сначала оскорбили Пака понациональному признаку, а после того, как он сделал молодым людям замечание,стали избивать его.В итоге сотрудника Минпромторга увезли на скорой. У негодиагностирована черепно-мозговая травма, сотрясение мозга, синяки и ушибы. Сам Пак готов пойти с футболистами-драчунамина мировую и оценивает их свободу в 100 миллионов рублей, пишет News.ru."Пак не осознавал, что перед ним профессиональныефутболисты, даже об их существовании не знал. Поэтому мы и говорим, что для насэто – не футболисты. Для нас это – хулиганы", – заявила в интервью порталуFtbl.ru адвокат чиновника Наталья Шатихина.Она напомнила, что Кокорин и Мамаев издевались над еедоверителем из-за неправильного разреза глаз. И даже после этого Пак готовпойти на мировое соглашение, но прощать футболистов не намерен.Напомним, что от рук Кокорина и Мамаева серьезно пострадалтакже водитель ведущей Первого канала. Виталий Соловчук в свою очередь озвучил своюцену за примирение: он требует 500 тысяч рублей и оплату лечения. Сейчас Кокорин и Мамаевнаходятся в СИЗО, срок их ареста закончится в начале декабря.