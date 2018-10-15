В
Петропавловске
-
Камчатском
школьница
Карина
Парышева
вывела
из
горящего
дома
троих
соседских
детей
и
двоих
своих
младших
братьев
.
Об
этом
15
октября
сообщается
на
сайте
Главного
управления
МЧС
России
по
Камчатскому
краю
<a href="http://33live.ru/novosti/15-10-2018-rossijskaya-shkolnica-spasla-pyateryx-detej-iz-pozhara.html" target="_blank">Российская школьница спасла пятерых детей из пожара</a> - В
Петропавловске
-
Камчатском
школьница
Карина
Парышева
вывела
из
горящего
дома
троих
соседских
детей
и
двоих
своих
младших
братьев
.
Об
этом
15
октября
сообщается
на
сайте
Главного
управления
МЧС
России
по
Камчатскому
краю
[url=http://33live.ru/novosti/15-10-2018-rossijskaya-shkolnica-spasla-pyateryx-detej-iz-pozhara.html]Российская школьница спасла пятерых детей из пожара[/url] - В
Петропавловске
-
Камчатском
школьница
Карина
Парышева
вывела
из
горящего
дома
троих
соседских
детей
и
двоих
своих
младших
братьев
.
Об
этом
15
октября
сообщается
на
сайте
Главного
управления
МЧС
России
по
Камчатскому
краю