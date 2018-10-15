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<a href="http://33live.ru/novosti/15-10-2018-rossijskaya-shkolnica-spasla-pyateryx-detej-iz-pozhara.html" target="_blank">Российская школьница спасла пятерых детей из пожара</a> - В Петропавловске - Камчатском школьница Карина Парышева вывела из горящего дома троих соседских детей и двоих своих младших братьев . Об этом 15 октября сообщается на сайте Главного управления МЧС России по Камчатскому краю