В Сочи на олимпийском стадионе Фишт завершился матч третьего тура футбольной Лиги наций, в котором сборная России одержала победу над командой Турции. Подопечные Станислава Черчесова забили в ворота соперника два безответных гола.

В Сочи на олимпийском стадионе "Фишт" завершился матч третьего тура футбольной Лиги наций, в котором сборная России одержала победу над командой Турции. Подопечные Станислава Черчесова забили в ворота соперника два безответных гола.Россияне открыли счет на 20-й минуте, когда в результате подачи углового удар по воротам наносил Георгий Джикия, но попал в штангу, а мяч отскочил к караулившему Роману Нойштедтеру, который и забил свой первый в карьере гол за сборную России.Российские футболисты продолжили наращивать темп и во втором тайме закрыли Турцию на своей половине поля – у соперника после перерыва просто не возникало опасных моментов. Этим и воспользовались наши футболисты, когда на 78-й минуте едва вышедший на замену Денис Черышев поразил ворота Турции и установил окончательный счет матча – 2:0.Сборная России не знает поражений в Лиге наций, дважды одержав победу и единожды сыграв вничью. С этими показателями россияне занимают первую строчку в группе "В2". В активе нашей команды семь очков. Турция имеет три балла, Швеция – одно.