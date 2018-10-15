Специалисты в области кибербезопасности из американской компании Cisco сообщили, что новое приложение для операционной системы Android содержит вирус. Об этом они написали на официальном сайте компании.

Специалисты в области кибербезопасности из американской компании Cisco сообщили, что новое приложение для операционной системы Android содержит вирус. Об этом они написали на официальном сайте компании.Опасная программа носит название Google Play Marketplace и внешне очень похожа на магазин приложений Google Play. После установки этого приложения на смартфон хакеры смогут управлять устройством удаленно. Киберпреступники получат доступ к переписке и звонкам, местонахождению устройства и смогут даже заблокировать телефон. В зону риска попадает не только внутренняя информация на устройстве, но и платежные данные пользователя.Эксперты назвали новый вирус "GPlayed" и заявили, что сейчас эта вредная программа находится в стадии разработки, но в скором времени злоумышленники планируют внедрить ее в десятки телефонов, передает .Ранее специалисты из компании McAfee обнаружили, что некоторые приложения, доступные в магазине Google Play, содержат вирус Sonvpay, разработанный азиатской группой хакеров. После установки зараженных программ начинается рассылка уведомлений об обновлении. Однако за кнопкой "обновить" скрывается подписка на неизвестные платные услуги.