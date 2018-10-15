Во время посещения одной из американских школ президент Буш зашел в начальный класс. Школьники обсуждали связи между словами и их смыслом.
Учитель предложил президенту провести дискуссию о слове ""трагедия"", и прославленный лидер попросил класс дать ему несколько примеров ""трагедий"".
Один мальчик встал и сказал:
- Если бы мой друг, живущий по соседству, играл на дороге и его сбила машина, это была бы трагедия.
- Нет - сказал Буш, - это был бы несчастный случай.
Тогда подняла руку девочка:
- Если бы автобус с 50 детьми упал с обрыва, и все погибли, это была бы трагедия.
- Боюсь, нет, - объяснил г-н Буш, - это была бы великая потеря.
Наконец руку поднял Вовочка(приехал учится по обмену) и сказал:
- Если бы самолет с супругами Буш на борту разлетелся на оск
еще анекдот!