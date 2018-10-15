15.10.2018

2018-10-15 09:45:42

Самолет с заклинившим шасси экстренно сел в Иркутске

Самолет авиакомпании S7 Airlines аварийно сел в Иркутске. У лайнера заклинило шасси, передает



Самолет направлялся из Иркутска в Токио. В результате инцидента никто не пострадал. Пассажиры отправились к месту назначения резервным бортом.