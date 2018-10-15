Российский певец Майкл Як раскрыл эффективный метод похудения. О том, как ему удалось избавиться от лишних килограммов, артист рассказал в интервью редакции Dni.Ru.

Российский певец Майкл Як раскрыл эффективный метод похудения. О том, как ему удалось избавиться от лишних килограммов, артист рассказал в интервью редакции Dni.Ru.Когда Майклу Яку исполнилось 25 лет, он захотел набрать вес и накачать мускулы. Он регулярно посещал спортзал, употреблял протеин и добавки. К здоровому питанию он затем стал добавлять сладкое и алкоголь. Когда его вес достиг 115 килограммов, он понял, что пора остановиться."По моим внутренним ощущениям, я остался таким же худым парнем, а с фотографий на меня смотрел какой-то другой полный мужик с большим животом", – признался исполнитель.Лишний вес сказался и на самочувствие певца. Ему приходилось принимать препараты от высокого давления. Именно тогда он понял, что пора менять свою жизнь. Майкл перепробовал различные диеты, пока в конце концов не сделал важный вывод – эффективное похудение возможно, только если изменить ход мыслей."Нужно менять свое отношение к еде и своей культуре питания", – решил он.Во-первых, артист отказался от сахара и его заменителей. "Чистый сахар не менее вреден, чем курение или алкоголь, и точно вызывает зависимость", – заявил певец.Второй секрет эффективного похудения – ограничение в употреблении углеводов и добавление в рацион жиров и белков. "Да, это может показаться странным, но я худею от того, что ем жирную пищу", – продолжил Майкл Як. Он предупредил, что делать это нужно под присмотром врачей.Питается Майкл всего два раза в день – в 8:00 и в 17:00. Причем каждый прием пищи должен быть очень плотным. Он также отметил, что необходимо пить много воды для ускорения обменных процессов. В итоге ему удалось сбросить сразу 9 килограмм: после эффективного похудения исполнитель просто преобразился.Российский певец Майкл Як приобрел популярность благодаря лирическим песням о любви. Его композиции звучали на радиостанциях "Радио Ваня", "Радио Дача", "Дорожное радио".