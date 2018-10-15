Ремонт ради галочки? В доме № 28 Б по Верхней Дуброве с потолка падает штукатурка, на стенах потрескалась и осыпалась краска. А ведь ремонту в малосемейке нет еще и года. Жители дома уже жаловались в управляющую компанию на качество работ, но там переделывать не торопятся. Сколько мы платим управляющим компаниям, и какой ремонт они выполняют на наши деньги? Узнала Валерия Саенко.

Ремонт ради галочки? В доме № 28 Б по Верхней Дуброве с потолка падает штукатурка, на стенах потрескалась и осыпалась краска. А ведь ремонту в малосемейке нет еще и года. Жители дома уже жаловались в управляющую компанию на качество работ, но там переделывать не торопятся. Сколько мы платим управляющим компаниям, и какой ремонт они выполняют на наши деньги? Узнала Валерия Саенко.(ул. Верхняя Дуброва)"Вот этот весь ремонт вы видите какой. Даже не соизволили покрасить дверь! Ни с этой, ни с той стороны. Вы посмотрите, что тут творится!"Претензии к этому ремонту начинаются прямо со входа в подъезд. Здесь со стен уже кусками отваливается краска. На полу не хватает плитки, а по потолку вообще не скажешь, что его белили. И чем дальше от входа, тем проблем больше. Выключатели, того и гляди, ударят током, а провода свисают рядом с горящими лампочками - еще немного и начнет плавиться изоляция. Дом № 28 "Б" для управкомпании - проблемный. Малосемейке больше 30 лет. Собственникам жить здесь не нравится, многие сдают квартиры. Отсюда и должники. Поэтому, как говорят жители, работает "управляшка" здесь редко и спустя рукава.Анна Горбинская, житель дома № 28 "Б": "Для малосемеек это сойдет". - "Что значит сойдет? Тогда давайте я половину квартплаты буду платить, и пусть тогда сходит! А если я плачу ничуть не меньше обыкновенных квартир, почему же это должно сойти? Я жить хочу в нормальных условиях, а не в скотских!"Жильцы дома каждый месяц отдают на содержание помещения больше 700 рублей. Но при этом даже текущий ремонт от управляющей компании пришлось выбивать с помощью телевидения. В этот дом мы уже приезжали в прошлом году. Тогда люди жаловались, что ремонт в подъезде управляющая компания сделала лишь на первых 4-х этажах. И претензии к работе подрядчика у людей уже были. Ремонт доделали, а недостатки не исправили. Старшая по дому отказалась принимать работы. А теперь не может дождаться переделок.Вера Цибикова, старшая по дому № 28 "Б": "Все лето ему говорила, он мне говорит: "Переделаем в июле". В июле звоню - они в отпуске, в августе. В августе стала звонить, а он отвечает: "Они в отпуске!", а сколько они гуляют в отпуске? По полгода что ли? Давайте на сентябрь - а в сентябре опять нет!"Подрядчик заверил, что приступит к работам в этом месяце. Но из всех официальных документов на руки старшей по дому дал лишь вот такую расписку: ни печатей, ни официальных данных нет. А между тем, люди жалуются даже на качество материалов: они решили очистить стены от надписей, а в итоге, сняли покрытие. Получается, стены вместо краски мазали эмульсионкой."Вот оно! И, пожалуйста, вся синяя тряпка! Это водоэмульсионка!"В управляющей компании уверяют, водоэмульсионку выбрали не для экономии, а чтобы люди не задыхались от запаха краски. Стертую краску маляры в ближайшее время восстановят. Как и остальные недоделки.Михаил Поваров, ди⁠ректор МУП "Городская управляющая компания": "Проведено обследование, все некачественные места мы определили. До середины месяца мы постараемся эти недоделки устранить. Некачественные места - это мы подразумеваем отшелушивание красочного покрытия, отшелушивание штукатурки".Заниматься повторными работами на доме будут за счет подрядчика.