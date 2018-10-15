Иммунитет к целому ряду опасных вирусов человечеству
подарили неандертальцы. Ученые пришли к выводу, что на геном Homo sapiens
воздействовали патогены, которые передавались половым путем.
Иммунитет к целому ряду опасных вирусов человечеству
подарили неандертальцы. Ученые пришли к выводу, что на геном Homo sapiens
воздействовали патогены, которые передавались половым путем.
О взаимоотношениях предков современного человека с
неандертальцами науке известно немного. Предполагается, что Homo sapiens
переселились из Африки в Евразию околог 70 тысяч лет назад. А на этой
территории давно обосновались неандертальцы.
Ученые уверены, что представители Homo sapiens и
неандертальцев занимались сексом. Именно таким путем последние поделились с
предками современного человека своими генами, которые были адаптированы к
распространенным в Евразии болезням.
"Неандертальские гены послужили своеобразным антидотом
к тем вирусам, перед которыми были беззащитны предки современных людей", -
пишут в журнале Cell
авторы исследования Дэвид Энард и Дмитрий Петров.
Во время исследования ученые сравнили образцы 4,5 тысячи
генов современного человека и неандертальцев, в итоге 152 образца оказались
идентичными. В их числе оказались гены, реагирующие на вирусы иммунодефицита
человека, гриппа А и гепатита С. Исследователи подчеркивают, что с современными
вирусами обнаруженные гены, к сожалению, не справляются.
Передали неандертальцы людям и менее полезные гены. В их
числе и те, которые отвечают за возникновение депрессий и никотиновой
зависимости. Как отмечают авторы работы, эволюция вирусов и защитных генов
похожа на гонку вооружений: только человек адаптировался к одним болезням, как
уже приходится иметь дело с новыми. И это бесконечный процесс. Но главное – вместо
того чтобы проходить через длительную процедуру эволюции, наши предки просто
позаимствовали готовые защитные механизмы у неандертальцев, заключают ученые.