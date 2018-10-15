Иммунитет к целому ряду опасных вирусов человечеству подарили неандертальцы. Ученые пришли к выводу, что на геном Homo sapiens воздействовали патогены, которые передавались половым путем.

Иммунитет к целому ряду опасных вирусов человечествуподарили неандертальцы. Ученые пришли к выводу, что на геном Homo sapiensвоздействовали патогены, которые передавались половым путем.О взаимоотношениях предков современного человека снеандертальцами науке известно немного. Предполагается, что Homo sapiensпереселились из Африки в Евразию околог 70 тысяч лет назад. А на этойтерритории давно обосновались неандертальцы.Ученые уверены, что представители Homo sapiens инеандертальцев занимались сексом. Именно таким путем последние поделились спредками современного человека своими генами, которые были адаптированы краспространенным в Евразии болезням."Неандертальские гены послужили своеобразным антидотомк тем вирусам, перед которыми были беззащитны предки современных людей", -пишут в журнале Cellавторы исследования Дэвид Энард и Дмитрий Петров.Во время исследования ученые сравнили образцы 4,5 тысячигенов современного человека и неандертальцев, в итоге 152 образца оказалисьидентичными. В их числе оказались гены, реагирующие на вирусы иммунодефицитачеловека, гриппа А и гепатита С. Исследователи подчеркивают, что с современнымивирусами обнаруженные гены, к сожалению, не справляются.Передали неандертальцы людям и менее полезные гены. В ихчисле и те, которые отвечают за возникновение депрессий и никотиновойзависимости. Как отмечают авторы работы, эволюция вирусов и защитных геновпохожа на гонку вооружений: только человек адаптировался к одним болезням, какуже приходится иметь дело с новыми. И это бесконечный процесс. Но главное – вместотого чтобы проходить через длительную процедуру эволюции, наши предки простопозаимствовали готовые защитные механизмы у неандертальцев, заключают ученые.