Предполагаемый отравитель бывшего сотрудника Главного разведывательного управления (ГРУ) Сергея Скрипаля
и его дочери в Солсбери Александр Петров (Александр Мишкин) ранее
работал официантом в одном из заведений общепита в Санкт-Петербурге. Об
этом заявил арт-консультант Николай Евдокимов, который узнал
Петрова-Мишкина в интервью главреду RT Маргарите Симоньян.
Предполагаемый отравитель бывшего сотрудника Главного разведывательного управления (ГРУ) Сергея Скрипаля
и его дочери в Солсбери Александр Петров (Александр Мишкин) ранее
работал официантом в одном из заведений общепита в Санкт-Петербурге. Об
этом заявил арт-консультант Николай Евдокимов, который узнал
Петрова-Мишкина в интервью главреду RT Маргарите Симоньян.
Заведение
называлось "Гарсон" и было в начале "нулевых", по словам Евдокимова,
одним из "самых достойных" в северной столице. В те годы предполагаемый
отравитель Скрипаля учился в Военно-медицинской академии имени Кирова.
По
словам арт-консультанта, Петров-Мишкин был общительным и в меру
циничным парнем. "Он точно учился на врача. По-моему, это была
военно-медицинская академия", – сказал Евдокимов
телеканалу "Дождь".
Со слов мужчины, предполагаемого отравителя Скрипаля, которого Великобритания считает сотрудником ГРУ, он узнал после интервью Маргарите Симоньян. Затем этого он обратился к коллегам по "Гарсону", которые согласились,
что Петров-Мишкин похож на их бывшего официанта Александра Мишкина.
Вспомнила "любителя солсберецких
шпилей" и администратор кафе, которое в настоящее время расположено на
месте "Гарсона". С ее слов, они случайно встретились на Финляндском
вокзале в Санкт-Петербурге и поговорили.
Ранее детали личности Петрова-Мишкина публиковали порталы журналистских расследований Bellingcat и Insider. Якобы предполагаемый отравитель родился в 1979 году в Архангельской области. В юности увлекался техно-музыкой и был сельским диджеем.
После окончания школы и службы в армии перебрался в Санкт-Петербург,
где поступил в Военно-медицинскую академию. Там Петров-Мишкин якобы и
был завербован разведкой.
Как утверждал Bellingcat,
в промежутке между 2007 и 2010 годами мужчина переехал в Москву. В
столице он получил подставную личность, в том числе второй внутренний и
заграничный паспорт на имя Александра Петрова.
Бывший сотрудник Главного разведывательного управления (ГРУ) Сергей Скрипаль
и его дочь были отравлены неизвестным веществом в начале марта в
городке Солсбери недалеко от Лондона. В инциденте британские власти
сразу обвинили Москву.
Спустя полгода в Соединенном Королевстве назвали имена подозреваемых – Александр Петров и Руслан Боширов. Британские правоохранители считают их сотрудниками ГРУ.