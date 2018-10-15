Предполагаемый отравитель бывшего сотрудника Главного разведывательного управления (ГРУ) Сергея Скрипаля и его дочери в Солсбери Александр Петров (Александр Мишкин) ранее работал официантом в одном из заведений общепита в Санкт-Петербурге. Об этом заявил арт-консультант Николай Евдокимов, который узнал Петрова-Мишкина в интервью главреду RT Маргарите Симоньян.

Предполагаемый отравитель бывшего сотрудника Главного разведывательного управления (ГРУ) Сергея Скрипаляи его дочери в Солсбери Александр Петров (Александр Мишкин) ранееработал официантом в одном из заведений общепита в Санкт-Петербурге. Обэтом заявил арт-консультант Николай Евдокимов, который узналПетрова-Мишкина в интервью главреду RT Маргарите Симоньян.Заведениеназывалось "Гарсон" и было в начале "нулевых", по словам Евдокимова,одним из "самых достойных" в северной столице. В те годы предполагаемыйотравитель Скрипаля учился в Военно-медицинской академии имени Кирова.Пословам арт-консультанта, Петров-Мишкин был общительным и в меруциничным парнем. "Он точно учился на врача. По-моему, это былавоенно-медицинская академия", – сказал Евдокимовтелеканалу "Дождь".Со слов мужчины, предполагаемого отравителя Скрипаля, которого Великобритания считает сотрудником ГРУ, он узнал после интервью Маргарите Симоньян. Затем этого он обратился к коллегам по "Гарсону", которые согласились,что Петров-Мишкин похож на их бывшего официанта Александра Мишкина.Вспомнила "любителя солсберецкихшпилей" и администратор кафе, которое в настоящее время расположено наместе "Гарсона". С ее слов, они случайно встретились на Финляндскомвокзале в Санкт-Петербурге и поговорили.Ранее детали личности Петрова-Мишкина публиковали порталы журналистских расследований Bellingcat и Insider. Якобы предполагаемый отравитель родился в 1979 году в Архангельской области. В юности увлекался техно-музыкой и был сельским диджеем.После окончания школы и службы в армии перебрался в Санкт-Петербург,где поступил в Военно-медицинскую академию. Там Петров-Мишкин якобы ибыл завербован разведкой.Как утверждал Bellingcat,в промежутке между 2007 и 2010 годами мужчина переехал в Москву. Встолице он получил подставную личность, в том числе второй внутренний изаграничный паспорт на имя Александра Петрова.Бывший сотрудник Главного разведывательного управления (ГРУ) Сергей Скрипальи его дочь были отравлены неизвестным веществом в начале марта вгородке Солсбери недалеко от Лондона. В инциденте британские властисразу обвинили Москву.Спустя полгода в Соединенном Королевстве назвали имена подозреваемых – Александр Петров и Руслан Боширов. Британские правоохранители считают их сотрудниками ГРУ.