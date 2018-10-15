На данный момент в образовательном учреждении зарегистрировали минимум четыре случая воспаления легких

На данный момент в образовательном учреждении зарегистрировали минимум четыре случая воспаления легкихВладимирскую школу №36 могут закрыть на карантин. На данный момент в образовательном учреждении зарегистрировали минимум четыре случая пневмонии.Руководитель пресс-службы регионального управления Роспотребнадзора Марина Колтунова рассказала «», что экстренное сообщение о заболевших им пришло 12 октября, а оказалось, что первый школьник ушел на больничный с воспалением легких еще месяц назад. При этом об этом не рассказали ни в ведомство, ни родителям. Школа продолжала работать в обычном режиме, а это поспособствовало распространению инфекции.После первого случая учителя должны были написать объявление и предупредить об опасности. Тогда родители могли бы дать своим детям противовирусные препараты для профилактики.Теперь же специалисты Роспотребнадзора взяли в школе все необходимые анализы, провели исследование пищевого блока, обследуют учеников и учителей. Инкубационный период у пневмонии 3-4 недели, поэтому вопрос о закрытии школы на карантин все еще решается.В этом году в 33 регионе зафиксировали рост числа заболевших пневмонией. За 9 месяцев диагноз подтвердили у 4580 человек, 1200 из них - дети. Это на 30% больше, чем в прошлом году.