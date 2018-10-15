На сайте Белого дома опубликовали новое постановление губернатора

На сайте Белого дома опубликовали новое постановление губернатораНа сайте Белого дома опубликовали новое губернатора Владимирской области Владимира Сипягина. Там указан список должностей, которые в первую очередь будут замещаться на условиях срочного служебного контракта:Хочется заметить, что вице-губернаторов нет в этом списке. Теперь, по недавним изменениям в Уставе региона, Владимир Сипягин не вправе назначать своих заместителей самостоятельно. Эти кадровые изменения будут происходить только при участии областного ЗакСобрания.