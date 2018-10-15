На сайте Белого дома опубликовали новое постановление губернатора
На сайте Белого дома опубликовали новое постановление губернатора
На сайте Белого дома опубликовали новое губернатора Владимирской области Владимира Сипягина. Там указан список должностей, которые в первую очередь будут замещаться на условиях срочного служебного контракта:
Хочется заметить, что вице-губернаторов нет в этом списке. Теперь, по недавним изменениям в Уставе региона, Владимир Сипягин не вправе назначать своих заместителей самостоятельно. Эти кадровые изменения будут происходить только при участии областного ЗакСобрания.