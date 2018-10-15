Обвиненный в изнасиловании и избиении модели Анны Лисовской Александр Шарыго, который встречается с эск-участницей телестройки Лерой Фрост, находится в официальном браке. Супругой 24-летнего сына известного бизнесмена является 29-летняя Наталья Прокофьева.

Обвиненный визнасиловании и избиении модели Анны Лисовской Александр Шарыго, которыйвстречается с эск-участницей телестройки Лерой Фрост, находится в официальномбраке. Супругой 24-летнего сына известного бизнесмена является 29-летняяНаталья Прокофьева.Брак Шарыго иПрокофьевой был зарегистрирован 21 октября 2017 года. У молодой женщины – две дочки,одна из которых родилась всего девять месяцев назад."Да, я являюсь женойАлександра Шарыго. У нас есть маленькая дочь, и Саша просто замечательный отец.Мы официально не разведены и пока не собираемся заниматься этим вопросом. Всенаше внимание сосредоточено на воспитании дочери", – цитирует Наталью . Также она отметила, что не собирается подавать на алименты. Приэтом Прокофьева добавила, что несмотря на то, что они женаты, Александр сейчас ведетсвою личную жизнь.Шарыго, который являетсялюбовником Леры Фрост. Они регулярно публикуют совместные фотографии идемонстрируют чувства на публике. Жена же скандального сына бизнесмена уверена,что звезда "Дома-2" поступила очень непорядочно.Наталья заявила, чтопосле того, как они с супругом разъехались, у него было много романов. "Точнознаю, что эта девушка у него не первая и уверена, что далеко не последняя", -отметила Прокофьева. По ее словам, большее всего сейчас ее волнует благополучиеребенка. Лера Фрост же пока предпочитает хранитьмолчание относительно "объявившейся" жены возлюбленного.