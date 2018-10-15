Планировал сбыть наркотики в парке. Во Владимире задержан житель Костромской области, которого подозревают в покушении на сбыт синтетических наркотиков.

Планировал сбыть наркотики в парке. Во Владимире задержан житель Костромской области, которого подозревают в покушении на сбыт синтетических наркотиков. В ходе досмотра у 25-летнего мужчины изъяли почти 50 граммов N-метилэфедрона. Порошок разных оттенков был расфасован в специальные пакетики. Правоохранители предполагают, что запрещенные вещества задержанный планировал сбыть через «тайники-закладки». По данному факту возбуждено уголовное дело, а подозреваемый отправлен под арест.