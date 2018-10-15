Вы слишком долго жили в Америке, если...
1. измеряете квартиры спальнями.
2. уверены, что паркинг, аппойнтмент, о""кей, шоппинг и ланч - исконно русские слова.
3. при упоминании Paris, вежливо интересуетесь, о каком штате идет речь.
4. при подъезде к перекрестку обращаете больше внимания не на светофор (который и так видно), а на плакатик ""No right turn on red"".
5. на вопрос собутыльника ""тебе скока"" вместо привычного ""краев не видишь, козел"" отвечаете: ""полторы унции, Вася"".
6. узнаете знакомых по машинам, а не по лицам.
7. знаете, что 90 это уже жарко, а 70 ещё холодно.
8. покупаете в магазинах fat-free food и в то же время можете 30 минут ездить по стоянке, чтобы найти место на 1 минуту ближе ко входу в магазин.
9. слово ""я"" стали писа
еще анекдот!