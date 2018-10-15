Телеведущая Регина Тодоренко находится на последних месяцах беременности. Звезда вот-вот подарит своему возлюбленному – певцу Владу Топалову первенца.

Телеведущая Регина Тодоренко находится на последних месяцах беременности. Звезда вот-вот подарит своему возлюбленному – певцу Владу Топалову первенца.Регина усиленно готовится к материнству. Она решила ответственно подойти к новой роли и отправилась на курсы для беременных.В своем Instagram девушка опубликовала видеозапись, на которой беседует с медиком. 28-летняя Тодоренко познакомилась с молокоотсосом и детским аспиратором. Врач сообщил девушке, что "некоторые женщины дают 1,5 литра молока за один раз". Эта информация шокировала звезду. “Это же можно продавать”, – со смехом отметила изумленная Регина.Напомним, что Тодоренко и Топалов обручились в конце июля. В Сети тут же поползли слухи, что телеведущая ждет ребенка. Однако информацию о скором пополнении звезды комментировать отказывались.Однако в начале сентября, когда живот Регины было сложно скрывать от общественности, знаменитости признались. Теперь будущие родители готовятся к появлению наследника.Правда, свадьба певца и телеведущей состоится только через год. "Я жду, когда все сбудется и в следующем году закачу веселую такую, хорошую вечеринку с огромной семьей, знакомыми, родственниками. Просто хочется, чтобы все эти заботы и хлопоты были приятными. Сейчас чуть-чуть другие заботы приятные", – рассказывала прессе беременная Тодоренко.