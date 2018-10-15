При обыске по месту жительства подозреваемых оперативники обнаружили полиэтиленовые и бумажные пакеты с гашишем и амфетамином...

Сотрудники уголовного розыска ОМВД России по району Крылатское г. Москвы задержали двоих 22-летних москвичей по подозрению в попытке сбыта наркотических средств и психотропных веществ.В результате проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции задержали двоих молодых людей. При обыске по месту жительства указанных лиц на Бобруйской улице и Осеннем бульваре оперативники обнаружили полиэтиленовые и бумажные пакеты с неизвестным веществом. Согласно проведенному исследованию изъятое является наркотическим средством – гашишем, общей массой около 80 граммов, и психотропным веществом – амфетамином, массой около 24 граммов.Установлено, что изъятое злоумышленники хранили с целью дальнейшего сбыта на территории округа в виде закладок.Следственным отделением ОМВД России по району Крылатское г. Москвы возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 30 УК РФ «Приготовление к преступлению и покушение на преступление» и ст. 228.1 УК РФ «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные сбыт или пересылка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества». В отношении подозреваемых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.Пресс-служба УВД по ЗАО(499) 233-91-93