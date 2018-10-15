Ветеран Великой Отечественной войны Александр Андреевич Харламов с радостью встретил гостей...

В рамках постоянной помощи участникам войны и ветеранам органов внутренних дел, поддерживая сложившуюся с годами традицию, сотрудники УВД по ЗАО и председатель Совета ветеранов УВД побывали в гостях у ветерана ОМВД России по району Проспект Вернадского, бывшего милиционера, ветерана Великой Отечественной войны Александра Андреевича Харламова.Заслуженный ветеран с радостью встретил руководителей ветеранской организации и сотрудников пресс-службы УВД. Провел гостей в дом, рассказал о своей жизни.Несмотря на возраст, Александр Харламов не остается без дела. Хотя наш ветеран и проживает один, он полностью сам себя обслуживает. По привычке живет по четкому распорядку, выделяя каждый день время для необходимых домашних дел и регулярных занятий любимыми хобби. Бывший милиционер мастерит поделки из крупного бисера.Каждое такое посещение становится для ветерана настоящим праздником, искренней радостью общения. Александр Харламов демонстрировал новые поделки, делился радостями и проблемами, вспоминал яркие моменты трудовой и военной биографии.Председатель ветеранской организации УВД майор милиции в отставке Анатолий Товстоног вручил заслуженному пенсионеру полезные подарки.Пресс-служба УВД по ЗАО(499) 233-91-39