Музыкант Стас Пьеха попал в больницу с острым панкреатитом. Об этом он сам сообщил в комментариях к посту в своем Instagram. Также 13 октября был экстренно госпитализирован главный редактор радиостанции Эхо Москвы Алексей Венедиктов. Причиной стал приступ боли в области почки.

Музыкант Стас Пьеха попал в больницу с острым панкреатитом. Об этом он сам сообщил в комментариях к посту в своем Instagram.Исполнитель не унывает, говорит: "Жить я буду, петь тоже". Он назвал это уроком себе, но признал, что ему требуется "увесистый повод", чтобы начать "практиковать любовь к себе"."Пока я в безопасности, лечусь", — успокоил своих подписчиков Стас Пьеха, которого срочно госпитализировали вечером в субботу, 13 октября.В тот же день в одну из московских больниц был экстренно госпитализирован главный редактор радиостанции "Эхо Москвы" Алексей Венедиктов. Его прооперировали, все прошло успешно. Сообщается, что причиной госпитализации стал приступ острого болевого синдрома в области почки.