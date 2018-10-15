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<a href="http://33live.ru/novosti/15-10-2018-stalo-izvestno-o-srochnoj-operacii-yuriya-stoyanova.html" target="_blank">Стало известно о срочной операции Юрия Стоянова</a> - Сообщают, что Юрий Стоянов попал в больницу. По некоторой информации, прославленный артист находится в хирургическом отделении, его готовят к операции.