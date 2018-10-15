У России есть система противоракетной обороны, способная накрыть собою всю планету. Это сенсационное заявление лидера ЛДПР Владимира Жириновского не дает покоя политикам и пользователям соцсетей.

У России есть система противоракетной обороны, способнаянакрыть собою всю планету. Это сенсационное заявление лидера ЛДПР ВладимираЖириновского не дает покоя политикам и пользователям соцсетей.Пока неизвестно, что это было: Жириновский случайнопроговорился или несколько преувеличил возможности российских вооружений. Вэфире программы "Вечер с Владимиром Соловьевым" на телеканале "Россия"политик заявил, что наша армия имеет на вооружении системы С-500, С-600 иС-700.Они, по словам лидера ЛДПР закрывают весь мир. "Ни одинсамолет не поднимется в небо", – сказал Жириновский.Неожиданное высказывание парламентария вызвало смех у гостейв студии, а ведущий программы сказал, что не стоит рассказывать обо всех секретах,а то можно случайно сообщить всему миру о С-1500.Заявление лидера ЛДПР уже прокомментировали в СоветеФедерации. Член комитета по обороне и безопасности Франц Клинцевич заявил НСН,что Жириновский не имеет доступ к информации о новых российских комплексах. Поинформации сенатора, в России сейчас завершается работа над С-500.В соцсетях Жириновского подняли на смех, но, правда, некоторыепользователи признали, что дыма без огня не бывает.Многие поддержали политика,отметив, что пусть теперь над этими словами задумается Запад: "Почаще надо"проговариваться" – пусть голову ломают".