У России есть система противоракетной обороны, способная
накрыть собою всю планету. Это сенсационное заявление лидера ЛДПР Владимира
Жириновского не дает покоя политикам и пользователям соцсетей.
У России есть система противоракетной обороны, способная
накрыть собою всю планету. Это сенсационное заявление лидера ЛДПР Владимира
Жириновского не дает покоя политикам и пользователям соцсетей.
Пока неизвестно, что это было: Жириновский случайно
проговорился или несколько преувеличил возможности российских вооружений. В
эфире программы "Вечер с Владимиром Соловьевым" на телеканале "Россия"
политик заявил, что наша армия имеет на вооружении системы С-500, С-600 и
С-700.
Они, по словам лидера ЛДПР закрывают весь мир. "Ни один
самолет не поднимется в небо", – сказал Жириновский.
Неожиданное высказывание парламентария вызвало смех у гостей
в студии, а ведущий программы сказал, что не стоит рассказывать обо всех секретах,
а то можно случайно сообщить всему миру о С-1500.
Заявление лидера ЛДПР уже прокомментировали в Совете
Федерации. Член комитета по обороне и безопасности Франц Клинцевич заявил НСН,
что Жириновский не имеет доступ к информации о новых российских комплексах. По
информации сенатора, в России сейчас завершается работа над С-500.
В соцсетях Жириновского подняли на смех, но, правда, некоторые
пользователи признали, что дыма без огня не бывает.
Многие поддержали политика,
отметив, что пусть теперь над этими словами задумается Запад: "Почаще надо
"проговариваться" – пусть голову ломают".