В эфир вышел долгожданный финал шоу «Замуж за Бузову»

В эфир вышел долгожданный финал шоу «Замуж за Бузову»В эфир вышел долгожданный финал шоу «Замуж за Бузову». Однако создатели проекта, в котором мужчины соревновались за внимание Ольги Бузовой, продолжают интриговать публику.Финальный выпуск шоу завершился тем, что суздальский сыровар Денис Лебедев сделал ей предложение. Денис надел Ольге кольцо на безымянный палец, и она приняла его. Однако это не помолвка, а лишь доказательство того, что молодой человек смог пробиться к сердцу теледивы.13 Окт 2018 в 2:39 PDTПосле завершения шоу журналисты пытались взять комментарии у Дениса и Ольги. Но условия контракта не позволяют влюбленным обсуждать их личную жизнь вне рамок телепроекта.Бузова лишь публикует на своей странице в Instagram тизеры, а также строго согласованные с режиссерами фото и видео. Скорее всего, интригу будут сохранять и дальше.КстатиНакануне в Сети появился рассказ брата бывшей жены Дениса. Он поделился информацией, что сыровар из Суздаля не тот, за кого себя выдает, а его репутация далеко не так безупречна.