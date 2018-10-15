Около деревни Высоково в Судогодском районе сотрудниками Россельхознадзора обнаружена крупная свалка отходов. Кроме обычного бытового мусора на ней можно видеть и отходы медицинского происхождения. Сотрудник надзорного ведомства взял пробы почвы. Образцы отправят в Нижний Новгород. Их будут изучать на наличие вредных веществ и канцерогенов. После этого, собственнику земельного участка будет назначен штраф, в зависимости от ущерба, который он нанёс окружающий среде.

Около деревни Высоково в Судогодском районе сотрудниками Россельхознадзора обнаружена крупная свалка отходов. Кроме обычного бытового мусора на ней можно видеть и отходы медицинского происхождения. Сотрудник надзорного ведомства взял пробы почвы. Образцы отправят в Нижний Новгород. Их будут изучать на наличие вредных веществ и канцерогенов. После этого, собственнику земельного участка будет назначен штраф, в зависимости от ущерба, который он нанёс окружающий среде.Андрей Забелин, зам.начальника отдела государственного земельного надзора управления Россельхознадзора по Владимирской области: "Сейчас будет произведён забор образцов, образцы будут отправлены на анализ, почвенные образцы, соответственно, на определения показателей загрязнения. Тяжелые металлы, бензоперен, нитраты. Поскольку свалка многокомпонентная, здесь могут быть различные загрязнители".