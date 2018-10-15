Футболист ответил на претензии адвоката своей бывшей жены Оксаны Сергея Жорина, который заявил, что Дмитрий не платит алименты. Спортсмен заверил, что это вовсе не так.

Футболистответил на претензии адвоката своей бывшей жены Оксаны Сергея Жорина, которыйзаявил, что Дмитрий не платит алименты. Спортсмен заверил, что это вовсе нетак.По словам юриста, полузащитник"Локомотива" якобы задолжал дочери Ангелине по алиментам 15 миллионов рублей иподал иск на уменьшение суммы выплат. Также Жорин отметил, что футболистамогут лишить родительских прав.В свою очередь ДмитрийТарасов в свое оправдание заявил, что деньги на содержание ребенкаавтоматически списываются с его счета. При этом футболист добавил, что всесемь лет Оксана не работает, и ей не на что было бы жить, если бы он не переводилбывшей семье деньги."Что касается долга в 15 миллионов.Эта цифра выдумана, этим вопросом занимается мой адвокат. У него естьдоверенность, и, как он мне по итогу скажет, таки будет", – цитирует спортсмена Super. Футболист подчеркнул, чтосейчас все его мысли заняты работой и новой семьей с Анастасией Костенко. Тримесяца назад у супругов на свет появилась дочка, которую счастливые родителиназвали Миланой.Напомним, чтос Оксаной футболист начал встречаться, когда еще не был известен. Ониразвелись в 2011 году. Сейчас их дочке Ангелине уже девять лет.