Дима Билан сообщил, что его отец перенес хирургическое вмешательство. К счастью, операция прошла успешно.

Дима Билан сообщил, что его отец перенес хирургическое вмешательство. К счастью, операция прошла успешно.На своей официальной страничке в социальной сети Instagram Дима Билан опубликовал собственную фотографию и сообщил важные новости. Как оказалось, его отец перенес операцию. К вящей радости популярного исполнителя, все прошло хорошо."Спасибо тебе господи !!!! 🙏 папина операция прошла успешно , мы все очень переживали и надеюсь теперь можно позволить себе сказать это в слух , что рубикон и сложный момент пройден и все прошло успешно ! Сил тебе мой самый сильный 💪🏼 отец ! Теперь реабилитация и только хорошие мысли !!! (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим.ред.)" – объявил выдохнувший с облегчением Билан.А вот его многочисленные подписчики немедленно встрепенулись и буквально завалили артиста вопросами, что случилось с родителем. "Очень Вас любим!!! Мы с Вами!", "Скорейшего выздоровления, сил на восстановление и здоровья желаю. Искренне счастья вашей семье желаю!", "Дима большого здоровья твоему папе и скорейшего выздоровления", "Да, отец – это твой тыл. Пусть будет", "Димушка... Слава Богу!!! 🙏🏻🙏🏻🙏🏻 Здоровья крепкого Николаю Михайловичу, скорейшего восстановления! Сил и долголетия!!! Теперь курс на реабилитацию , на положительные мысли и на полное выздоровление!!! Представляю, как Вам самому было непросто все эти часы, как тревожно и трудно Вам сегодня было , когда служба, в другом городе предстоит концерт давать , а все мысли там с Папой, с Мамой, с близкими.... Вы – прекрасный сын!!!! И Вы все-все делаете для Родителей и сестер , для их счастья, благополучия, для их здоровья и радости!!! И Ваша сыновья молитва о Здравии родителей – особенно действенная. В Храме, или дома, или в дороге. Не важно. Храни Вас Бог и Ваших Родителей. Пусть все будет хорошо. ❤️Пусть Ваш сильный Папа, с Божьей помощью, да с хорошими врачами, и с такой любящей дружной семьей , станет еще здоровее и сильнее, чем прежде!" – поддержали артиста поклонники.Интересно, что сам Дима Билан не остался в долгу. В комментариях он поблагодарил фанатов за добрые слова и поддержку. Однако рассказывать, что случилось с отцом, он не стал.