Певец Александр Серов вновь стал участником шоу “На самом деле” Первого канала. Артист встретился с женщинами, которые обвиняют его в грязных домогательствах.

Певец Александр Серов вновь стал участником шоу “На самом деле” Первого канала. Артист встретился с женщинами, которые обвиняют его в грязных домогательствах.В студии появилась бывшая участница реалити-шоу, а ныне блогер – Екатерина Колесниченко. Девушка сообщила, что Серов обошелся с ней как с женщиной легкого поведения, якобы певец пытался склонить ее к интиму.По словам Екатерины, под предлогом деловой встречи ее возили на смотрины к Александру. “Я тоже приезжала в резиденцию к маэстро по звонку из журнала. И мне предложили написать статью с вами, Александр Николаевич, в журнале. Для этого я собралась, мне сказали приехать в 10 часов вечера без никого. Я приехала, мы встретились, Александр Николаевич был очень гостеприимен. Мы просидели два часа пообщались, пили чай. Александр Николаевич показал мне свои пять домов, свои спальни. Но, когда я уехала, мне ответа никакого не последовало, мне стало обидно и непонятно, для чего я потратила время. Мне показалось, что меня кинули в кучку к эскортницам”, – рассказала раздосадованная Колесниченко.Экс-участница реалити-шоу уверена, что Серов заманивает к себе миловидных девушек для того, чтобы склонить их к интимной близости. Эксперты скептически отнеслись к словам Екатерины. Они попросили пояснить, на основании каких действий артиста она сделала вывод, что ее домогались. Однако, Екатерина не смогла четко объяснить, что именно выдавало в Серове сексуальный интерес к ней.Находящийся в студии певец тоже решил высказаться. Звезда отметила, что из-за таблеток, которые ему выписали, часто теряет память. “Катя, самое смешное, я тебя не помню! Катя, прости меня! Я пью антидепрессант, он притупляет немножко память. Возраст, нервы разбиты, расшатаны за 35 лет на эстраде, переезды от Сочи до Владивостока, от Ялты до Магадана”, – обратился артист к Колесниченко. Проверка на полиграфе показала, что Екатерина врет. Артист не пытался склонить ее к интимной близости.Далее в студии появилась ведущая прогноза погоды из Челябинска Лариса Сладкова. Женщина заявила, что получила синяк под глазом после ночи любви с Серовым. “Это бурные последствия нашего секса”, – показала повреждения женщина.По словам Сладковой, с певцом у нее особенные отношения. “С Сашей мы познакомились полтора года назад. Это было 20 июня. Я была приглашена на вечеринку, где был Саша. Мы пили шампанское. Я чувствовала его взгляд. Он подошел, осмотрел меня как женщину. Через некоторое время мне поднесли букет цветов очень красивый, а потом еще один, в котором была записочка с телефоном. Я позвонила, мы пообщались. После этого мы часто встречались, был бурный секс”, – поделилась с присутствующими уроженка Челябинска.К слову, Александр Серов всячески отрицал слова Ларисы. Он заявил, что девушку видит впервые. Экспертам показалось, что гематома под глазом женщины ненастоящая. Они проверили Сладкову на детекторе лжи. Исследование показало, что заявления ведущей прогноза погоды лживы. Между тем, зрители, которые внимательно следят за перипетиями в жизни народного артиста Серова, заметили, что ранее, когда Лариса Сладкова в личном микроблоге обвиняла артиста в избиении, на приложенном фото синяк у нее был под правым глазом, а теперь, в студии, вдруг, оказался под левым.