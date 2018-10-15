Завершили первый круг поражением. Владимирские торпедовцы впервые в этом сезоне проиграли на своём поле. Встречались чёрно-белые с командой Ленинградец. Матч начался с атак нашей команды. Однако голевые выпады торпедовцев не закончились взятием ворот. К середине первого тайма игра выровнялась, а спустя полчаса игрок гостей воспользовался ошибкой нашей обороны и не сильным ударом отправил мяч в нижний угол. Отыграться у владимирцев не получилось. Более того, чёрно-белые пропустили ещё один мяч.

Завершили первый круг поражением. Владимирские "торпедовцы" впервые в этом сезоне проиграли на своём поле. Встречались чёрно-белые с командой "Ленинградец". Матч начался с атак нашей команды. Однако голевые выпады "торпедовцев" не закончились взятием ворот. К середине первого тайма игра выровнялась, а спустя полчаса игрок гостей воспользовался ошибкой нашей обороны и не сильным ударом отправил мяч в нижний угол. Отыграться у владимирцев не получилось. Более того, чёрно-белые пропустили ещё один мяч. Своё преимущество "Ленинградец" удвоил на 89 минуте.0:2 - первое домашнее поражение "Торпедо". Первая половина первенства завершилась. После 12 игр подопечные Дмитрия Вязьмикина обосновались на 4 строчке в турнирной таблице. По словам главного тренера, чтобы подняться выше, его дружине надо прибавить на всех направлениях.Дмитрий Вязьмикин, главный тренер ФК Торпедо (г. Владимир): "В каждой игре есть моменты, реализация хромает. Сколько игр отпустили.... По статистике я посмотрел, когда первые пропускаем, это либо ничья, либо проигрыш. Будем работать над тем, чтобы сзади построже, на ноль, а впереди моменты есть, но завершение хромает".А вот футбольный клуб "Муром" свой матч выиграл. Футболисты с берегов Оки переиграли дома команду "Луки-Энергия". Единственный мяч в этой встрече забил экс-игрок владимирского "Торпедо" Максим Зимарёв. Таким образом муромляне поднялись на седьмое место и отстают от владимирцев на три очка.