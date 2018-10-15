Президент США Дональд Трамп известен своей эксцентричной манерой поведения, неотъемлемой частью которого являются громкие и провокационные, но пустые фразы. Вот и на сей раз глава Белого дома отличился. В интервью на телеканале CBS News миллиардер не исключил, что президент России Владимир Путин может быть причастен к убийствам и отравлениям.

ПрезидентСША Дональд Трамп известен своей эксцентричной манерой поведения,неотъемлемой частью которого являются громкие и провокационные, нопустые фразы. Вот и на сей раз глава Белого дома отличился. В интервьюна телеканале CBS News миллиардер не исключил, что президент РоссииВладимир Путин может быть причастен к убийствам и отравлениям.американского лидера спросили, согласен ли он с тем, что российскийлидер "участвует в убийствах и отравлениях". Ответ у Трампа нашелсясразу: "Наверное, да. Наверное". Вместе с тем миллиардер обратилвнимание, что инциденты с использованием химоружия происходят не в США,подчеркнув, что "русские не должны этого делать". Слова главы Белогодома передает .Власти ряда западных стран обвиняют Россию в отравлении бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаляи его дочери в британском Солсбери. Кроме того, США и их союзникиполагают, что Москва выгораживает президента Сирии Башара Асада,который, по их мнению, использует отравляющие вещества противгруппировок боевиков.Ну а пока Трамп говорит, его рейтинг на мировой арене неумолимо проседает. исследовательского цента Pew Researchговорят о том, что с внешней политикой главы Белого дома согласны лишь27% респондентов. Для сравнения, с действиями российского лидерасогласны треть опрошенных.исследовании приняли участие жители всех континентов. Снижение рейтингаТрампа аналитики объяснили уверенностью жителей других стран, что главаБелого дома не хочет считаться с интересами других государств.Так,лишь 18% французов полагают, что Вашингтон уважает мнение Парижа. Чтокасается наших сограждан, то только 25% респондентов из России уверены,что 45-й президент США учитывает интересы России.