Президент
США Дональд Трамп известен своей эксцентричной манерой поведения,
неотъемлемой частью которого являются громкие и провокационные, но
пустые фразы. Вот и на сей раз глава Белого дома отличился. В интервью
на телеканале CBS News миллиардер не исключил, что президент России
Владимир Путин может быть причастен к убийствам и отравлениям.
Президент
США Дональд Трамп известен своей эксцентричной манерой поведения,
неотъемлемой частью которого являются громкие и провокационные, но
пустые фразы. Вот и на сей раз глава Белого дома отличился. В интервью
на телеканале CBS News миллиардер не исключил, что президент России
Владимир Путин может быть причастен к убийствам и отравлениям.
У
американского лидера спросили, согласен ли он с тем, что российский
лидер "участвует в убийствах и отравлениях". Ответ у Трампа нашелся
сразу: "Наверное, да. Наверное". Вместе с тем миллиардер обратил
внимание, что инциденты с использованием химоружия происходят не в США,
подчеркнув, что "русские не должны этого делать". Слова главы Белого
дома передает .
Власти ряда западных стран обвиняют Россию в отравлении бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля
и его дочери в британском Солсбери. Кроме того, США и их союзники
полагают, что Москва выгораживает президента Сирии Башара Асада,
который, по их мнению, использует отравляющие вещества против
группировок боевиков.
Ну а пока Трамп говорит, его рейтинг на мировой арене неумолимо проседает. исследовательского цента Pew Research
говорят о том, что с внешней политикой главы Белого дома согласны лишь
27% респондентов. Для сравнения, с действиями российского лидера
согласны треть опрошенных.
В
исследовании приняли участие жители всех континентов. Снижение рейтинга
Трампа аналитики объяснили уверенностью жителей других стран, что глава
Белого дома не хочет считаться с интересами других государств.
Так,
лишь 18% французов полагают, что Вашингтон уважает мнение Парижа. Что
касается наших сограждан, то только 25% респондентов из России уверены,
что 45-й президент США учитывает интересы России.