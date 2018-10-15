Повреждение космического объекта, принадлежащего Соединенным Штатам, может привести к третьей мировой войне, пишет интернет-издание Business Insider со ссылкой на слова американского астрофизика Нила Деграсса Тайсона.

Повреждение космического объекта, принадлежащего Соединенным Штатам, может привести к третьей мировой войне, пишет интернет-издание Business Insider со ссылкой на слова американского астрофизика Нила Деграсса Тайсона.Ученый утверждает, что около половины из 1 700 космических аппаратов на орбите принадлежат Америке и повреждение одного из них может стать точкой отсчета для начала войны. Причем война может быть как прямой, так и непрямой. В первом случае подразумевается физическое уничтожение объектов противника, во втором – кибератаки на системы управления спутниками. Космическое командование ВВС США заявило, что могут быть задействованы оба варианта.Уничтожение одного или двух спутников не скажется на жизни американцев, однако вывод из строя большинства аппаратов отбросит Соединенные Штаты на несколько десятков лет назад. Телефоны, банкоматы, интернет и навигация прекратят свою работуВооруженные силы США планируют создать новый род войск – космический корпус, который сможет облегчить работу с космическими аппаратами. Однако риск начала третьей мировой войны все еще остается.Ранее The Wall Street Journal сообщил, что Трамп заявил о возможности атакина позиции российских Вооруженных сил после удара российских ВКС по боевикам в сирийском городе Идлибе. По мнению экспертов, это может быть началом "двойной игры", которая может перерасти в третью мировую войну.