Секретарь генсовета Единой России Андрей Турчак
потребовал от министра культуры Владимира Мединского не выдавать прокатное
удостоверение фильму Праздник. Режиссер Алексей Красовский снял кино в жанре
черной комедии о серьезных и трагических событиях времен блокады Ленинграда.
Секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак
потребовал от министра культуры Владимира Мединского не выдавать прокатное
удостоверение фильму "Праздник". Режиссер Алексей Красовский снял кино в жанре
черной комедии о серьезных и трагических событиях времен блокады Ленинграда.
Турчак обратился к Мединскому не как политик, а как
ленинградец, бабушка которого пережила блокаду и защищала город на Неве. Съемки
фильма политик назвал глумлением над
историей нашего народа.
"Есть темы, над которыми нельзя шутить. Я обращаюсь к Владимиру
Мединскому с требованием ни при каких обстоятельствах не выдавать прокатное
удостоверение данной картине", – заявил Турчак, отметив, что подобное творчество
должно резко осуждаться обществом.
Превращать человеческую трагедию в фарс и комедию – это
уже не искусство, это кощунство за гранью человеческого понимания.
Секретарь генсовета назвал верхом цинизма снимать комедии о
событиях, где погибли, по разным данным, от 400 тысяч до полутора миллионов человек.
Ранее депутат Госдумы Сергей Боярский заявил, что сама идея
снять комедию на эту тему – уже кощунство и позор. Продюсер Юрий Грымов сказал,
что шутить о блокаде – катастрофа и деградация. Экс-депутат Думы Мария
Кожевникова назвала режиссера нелюдем, а комиссия Общественной палаты по
развитию общественной дипломатии попросит Минкульт дать картине оценку до того,
как ее выпустят в широкий прокат.