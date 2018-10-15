Секретарь генсовета Единой России Андрей Турчак потребовал от министра культуры Владимира Мединского не выдавать прокатное удостоверение фильму Праздник. Режиссер Алексей Красовский снял кино в жанре черной комедии о серьезных и трагических событиях времен блокады Ленинграда.

Секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчакпотребовал от министра культуры Владимира Мединского не выдавать прокатноеудостоверение фильму "Праздник". Режиссер Алексей Красовский снял кино в жанречерной комедии о серьезных и трагических событиях времен блокады Ленинграда.Турчак обратился к Мединскому не как политик, а какленинградец, бабушка которого пережила блокаду и защищала город на Неве. Съемкифильма политик назвал глумлением надисторией нашего народа."Есть темы, над которыми нельзя шутить. Я обращаюсь к ВладимируМединскому с требованием ни при каких обстоятельствах не выдавать прокатноеудостоверение данной картине", – заявил Турчак, отметив, что подобное творчестводолжно резко осуждаться обществом.Превращать человеческую трагедию в фарс и комедию – этоуже не искусство, это кощунство за гранью человеческого понимания.Секретарь генсовета назвал верхом цинизма снимать комедии особытиях, где погибли, по разным данным, от 400 тысяч до полутора миллионов человек.Ранее депутат Госдумы Сергей Боярский заявил, что сама идеяснять комедию на эту тему – уже кощунство и позор. Продюсер Юрий Грымов сказал,что шутить о блокаде – катастрофа и деградация. Экс-депутат Думы МарияКожевникова назвала режиссера нелюдем, а комиссия Общественной палаты поразвитию общественной дипломатии попросит Минкульт дать картине оценку до того,как ее выпустят в широкий прокат.