Особое внимание в ходе бизнес-миссии было уделено лесной отрасли

Особое внимание в ходе бизнес-миссии было уделено лесной отраслиПерспективы экономического сотрудничества обсуждались в ходе двухдневного визита в Стамбул делегации Костромской области. Как заявила принимающая сторона, турецкие компании сейчас интересуются именно российскими регионами, а не мегаполисами.«Мы заинтересованы в сотрудничестве с регионами России, в том числе, с Костромской областью, — отметил руководитель Стамбульской промышленной палаты Аднан Далгакыран во время встречи с губернатором Костромской области Сергеем Ситниковым. — И, конечно, самое главное, что мы ценим в совместной работе с российскими партнерами – это атмосфера доверия, а также возможность безопасно вести свой бизнес».В первый день визита Сергей Ситников обсудил с президентом Ассоциации экспортеров ювелирных изделий Турции Мустафой Камаром перспективы сотрудничества в этой сфере. По итогам переговоров стороны договорились об обучении турецкой молодежи в Красносельском училище художественной обработки металлов. В свою очередь турецкая сторона предоставит студентам из Костромской области возможность принять участие в конкурсах, победители которых отправятся учиться в Италию.Особое внимание в ходе бизнес-миссии было уделено лесной отрасли. Руководители предприятий и предприниматели, занимающиеся лесозаготовкой и деревопереработкой, смогли наладить контакты с турецкими бизнесменами, которые заинтересованы в поставках продукции.«Сергей Константинович и мы провели переговоры с собственниками и высшим менеджментом трех крупных международных компаний, — подчеркнул президент Союза лесопромышленников и лесоэкспортёров Костромской области Андрей Смирнов. — Впереди много работы, перспективы хорошие. Поездку я и мои коллеги считаем очень продуктивной».