В Пекине пропал глава Интерпола Мэн Хунвэй. После того как он покинул Францию, Мэн Хунвей перестал выходить на связь. И вот он, наконец, нашелся.

В Пекине пропал глава Интерпола Мэн Хунвэй. После того как он покинул Францию, Мэн Хунвэй перестал выходить на связь. И вот он, наконец, нашелся. На родине, в Китае. Под арестом. Теперь уже экс-главу международной уголовной полиции подозревают во взяточничестве.Предгорья где-то в 30 километрах от Пекина — более точных координат нет. Охраняемый КПП с китайской аркой, глухой каменный забор — нет вывесок, но нет и колючей проволоки. Тюрьма Циньчэн входит в десятку самых секретных в мире. Один из немногих источников информации — воспоминания бывших заключенных. Отрывки публиковала гонконгская пресса."Камера была шесть шагов в длину и три в ширину. Маленькое зарешеченное окно. Деревянная кровать, глазок на железной двери, через который смотрели охранники. Еда — жидкая каша, суп, обычно без мяса и масла, и грубый кукурузный хлеб", — пишет издание.По данным тех же СМИ, здесь содержат бывшего руководителя спецслужб Чжоу Юнкана, возможно, бывшего министра торговли Бо Силая, пожизненно осужденных за коррупцию, о переводе сюда экс-министра железных дорог сообщала China Daily. Закрытые двери, но открытая информация — Китай стал не просто прямо говорить о проблеме коррупции, но решительно действовать. Громкий арест экс-главы Интерпола — новый виток этой бескомпромиссной борьбы."Никто не должен пытаться оправдать свои преступные действия клеветой и искажением достижений центрального правительства в его антикоррупционной кампании", — заявил Лу Кан, официальный представитель МИД Китая.Сообщение жене "жди моего звонка", изображение ножа — знал ли Мэн Хунвэй, что его арестуют? На официальной странице в китайском аналоге "Википедии" в его биографии — строчка об исключении из парткома министерства еще в апреле. Для людей, знакомых с китайской системой, это уже почти приговор. Еще раньше он был снят с должности начальника Береговой охраны — могущественной структуры с мощным флотом. Чиновник международного уровня — негласно считалось, что таких не трогают, но оказалось, неприкосновенных нет. Его назначение в Интерпол было большой политической победой Китая, и если страна пошла на такой шаг, эксперты предполагают, дело может быть серьезнее, чем нарушение закона и взятки, в которых Мэн Хунвэя обвиняют сейчас."Конечно, Китай пошел на колоссальные имиджевые потери, но, с другой стороны, если мы посмотрим на реакцию, оказалось, что Китай сделал все правильно. Потому что, стреляя себе в ногу, Китай сделал так, что все стали говорить: да, речь не идет о том, что кто-то кому-то не понравился, а о том, что Китай реально проводит новую политику по отношению к своим же чиновникам", — отметил Алексей Маслов, востоковед, профессор, доктор исторических наук.В рядах соратников Мэн Хунвэй считался преданным делу партии. Он "погорел" на том, с чем должен был бороться: у Китая особые связи с Интерполом по возвращению беглых коррупционеров. Уже вернули 2,5 тысячи казнокрадов, которые пытались скрыться в 90 странах. Эта операция называется "Небесная сеть", а беглецы — "лисами". «Бить всех» — от "мух" — чиновников низших рангов — до "тигров"- высших партийцев из ЦК — лозунг кампании, начатой Си Цзиньпином. Он назвал коррупцию врагом номер один китайского государства.Поскольку кампания идет на всех уровнях, то дела о коррупции рассматривают разные инстанции. Дела "тигров" — Верховный народный суд, "мух" — суды провинций и муниципальные. Здание Пекинского городского суда. По статистике, за 5 лет на скамье подсудимых оказались 263 тысячи человек, причем более 100 чиновников занимали очень высокие должности.Только в деле Чжоу Юнкана фигурировали взятки на сумму более 21 миллиона долларов. Экс-министр общественной безопасности, "царь разведки" и, к слову, бывший начальник арестованного главы Интерпола. Еще из громких дел — суд над Сунь Чжэнцаем и Бо Силаем, которых прочили чуть ли не в преемники нынешнего руководства. По делу Бо Силая были арестованы более 100 чиновников."Многие говорили, что это – чистая политика, специально устраняют конкурентов. Через 3-4 месяца, когда всплыли все факты, показаны все схемы, как реально уводились деньги, началось реальное одобрение со стороны народа по отношению к деятельности китайского суда и полиции", — подчеркнул Алексей Маслов.Расстрел как высшая мера: раньше приговоры коррупционерам приводили в исполнение прилюдно. Это наказание есть и сейчас, но четко определен "расстрельный" размер взятки — от 500 тысяч долларов — и нередки замены на пожизненный срок.Начата кампания "по сворачиванию красных дорожек" — борьба с пристрастием функционеров к роскоши. Кодекс чиновника, который еще называют "8 правил", запрещает использование служебного транспорта в личных целях, необоснованные поездки за рубеж, подарки и гонорары, отели и банкеты за казенный счет — представительские расходы правительства сократили до минимума.По данным Министерства торговли, дневная выручка дорогих ресторанов в Пекине тут же упала на треть. Посетители вдвое реже стали заказывать блюда вроде супа из ласточкиных гнезд или акульих плавников. Один из ресторанов, популярный у китайской партийной элиты. Он до сих пор есть в местной поисковой системе, можно посмотреть, как выглядели интерьеры. Сейчас он закрыт — это был последний ресторан этой сети.Личный пример подал сам Си Цзиньпин, установив банкетную практику "четыре блюда, один суп". Строгим аскетизмом отличался недавний съезд партии. Стали закупать даже меньше живых цветов — раньше любое заседание украшали гигантскими композициями. Скромность и трудолюбие — новые ориентиры китайских чиновников."Я вижу, как на местах возрождается доверие к партии, которую считали зажравшейся категорией чиновников. Сегодня сменились партийные чиновники. Это сухопарые, поджарые, мыслящие быстро люди, которые реально решают проблемы, они сидят на своих местах", — сказал Алексей Маслов.Есть и еще способы. Вилла экс-главы Управления юстиции китайского мегаполиса Чунцин превращена в антикоррупционный музей. China Daily пишет о "тюремных турах", где чиновники видят осужденных за коррупцию коллег. А пекинская газета с помощью приложения для распознавания лиц измерила возраст китайских взяточников. Фотографии до и после ареста показали, что коррупционеры сразу стареют на два десятка лет. Эффект, что называется, налицо.