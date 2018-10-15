Борис Корчевников стал отцом. Популярный телеведущий выложил фотографию, на которой запечатлен вместе с младенцем.

Борис Корчевников стал отцом. Популярный телеведущий выложил фотографию, на которой запечатлен вместе с младенцем.По сообщениям СМИ, Борис Корчевников стал отцом, крестным. Поводом для такого вывода послужили фотографии, которые опубликовал на своей официальной страничке в социальной сети Instagram сам популярный ведущий. "Крестили Сережу. Чудо это, конечно. И слов не найти. Миша, поздравляю вас с Мариной! Прошу молитв за младенца Сергия. Спасибо!" – написал Корчевников.На снимках ведущий запечатлен держащим на руках младенца. Многочисленные подписчики живо отреагировали на публикации. "Пора заводить своих деток", "Борис, поздравляю🙏И тебе желаю своих деток", "А мне кажется что таинство должно быть тайным! (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим.ред.)", "Тебе очень идет держать маленьких на ручках)", "Борис, Вы хороший человек , малышу повезло с крестным. Счастья Вам и крестнику", "Поздравляю!!! Божьей помощи во всех начинаниях и защиты Богородицы!!! Малышу повезло, что у него теперь такой крестный папа", "Отцовство подходит любому мужчине. Это всегда очень трогательно", – высказались подписчики.К слову, недавно в разговоре с певицей Натали, которая посетила передачу "Судьба человека", Борис Корчевников объявил, что у него родится ребенок. "Я собираюсь стать папой. Да! Научите меня, в чем главная история? Ведь мне тоже придется пеленать. А пеленочка должна быть теплая? Вы утюгом греете или как?" – засыпал вопросами певицу телеведущий.Певица Натали не растерялась и поздравила Бориса. Когда артистка и ведущий пеленали кукол, та похвалила его: "Боря, как тебе идет!"