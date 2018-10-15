Международная группа исследователей разработала новую стратегию лечения онкологического заболевания. Специальные наноструктуры будут останавливать развитие опухоли.

Международная группа исследователей разработала новую стратегию лечения онкологического заболевания. Специальные наноструктуры будут останавливать развитие опухоли.Коллектив ученых из России, Словении и Израиля создал наноструктуры с заряженной поверхностью, которые будут притягивать плохие ионы и молекулы. Эти структуры были получены благодаря гидротермальному окислению нанопорошков на основе алюминия. Они получили название "алохен".Что очень важно, эти наноструктуры абсолютно безопасны для человеческого организма и выводятся естественным путем. "Изменение концентрации ионов фатально именно для раковых клеток. Обычные клетки лишь немного угнетаются, но их жизнеспособности ничего не угрожает", – рассказал газете "Известия" директор Института физики прочности и материаловедения СО РАН Сергей Псахье.Данная технология повысит эффективность противоопухолевого лекарства и снизит его отрицательное воздействие на человеческий организм.Напомним, что испанские ученые занимаются разработкой эффективного средства для выявления онкозаболевания на ранней стадии. Ключевую роль в их исследовании играет вода. Наблюдение за антигеном Tn в воде позволит выявить степень развития онкозаболевания и создать эффективный способ определения рака на ранней стадии.