Русская Православная Церковь, как и другие поместные православные Церкви, вынуждены реагировать на столь дерзкое беззаконие со стороны Константинополя.

Русская Православная Церковь, как и другие поместные православные Церкви, вынуждены реагировать на столь дерзкое беззаконие со стороны Константинополя. 15 октября в Минске собирается Священный Синод Русской Православной Церкви, где и будет дана официальная оценка всему происходящему.Заявление Константинополя для украинского православия ничего не меняет. Раскольник Михаил Денисенко по-прежнему никакой не Патриарх, и он по-прежнему отлучен от Церкви."Константинопольский Патриархат не имел никаких канонических оснований снимать ту анафему, которую он не накладывал", — заявил Климент, архиепископ Нежинский и Прилукский, председатель Синодального информационно-просветительского отдела УПЦ.Филарет — это прошлое монашеское имя Михаила Денисенко. Да, он был и епископом и даже Предстоятелем Украинской Православной Церкви. В 1990-м надеялся стать Патриархом Московским, но поместный Собор избрал Святейшим Алексия Второго. Вернувшись на Украину, Филарет стал подстрекать батюшек и прихожан к отделению Киевской кафедры от Русской Церкви, и за попытки раскола в 1992 году его лишили сана. После этого он покаялся на Евангелии, что смуту прекратит и даже добровольно уйдет на покой, но в 1997 году объявил себя Патриархом Киевским. За клятвопреступление Архиерейский Собор Русской Церкви отлучил раскольника. И то решение Константинопольский Патриарх Варфоломей поддержал. Теперь, 21 год спустя, передумал."Это грубейшее нарушение канонических, богословских доктрин. Таким поступком так называемая Константинопольская церковь, если можно так ее назвать, делает все то, чтобы народ смотрел на них как на предателей", — считает Павел, митрополит Вышгородский и Чернобыльский, наместник Свято-Успенской Киево-Печерской лавры.Решение Собора Русской Церкви об отлучении Денисенко поддержали все православные общины. То есть лжепатриарх Филарет для всех Церквей мира, кроме Константинопольской, по-прежнему обычный некрещеный мирянин.Студенты Минской семинарии теперь изучают каноническое право на свежайших прецедентах. Чтобы одна поместная Церковь отменяла решения другой поместной Церкви, — такого не было никогда. Жировичский монастырь, где учатся будущие священники, бывал захвачен и униатами, и католиками, но ведь то были именно захваты, которые, как и сейчас на Украине, пытались оправдать благой целью всехристианского единства. Чтобы преодолеть униатский раскол и в итоге вернуться в лоно Православной Церкви, Жировичскому монастырю понадобилось 200 с лишним лет.Евангелие из Почаева и "Апостол" из Львова. Одна из книг напечатана почти за ст лет до воссоединения Киева и Москвы, но Церковь была единой. Вселенский Патриарх Дионисий IV в 1686 году подтвердит единство Русской Церкви грамотой на имя царевны Софьи, но его нынешний наследник Варфоломей откажется и от этого документа – все в угоду Порошенко и Денисенко."На меня была наложена анафема, и для того чтобы признать епископат, который был рукоположен мной после наложения этой анафемы действующим, надо было сделать недействительной ту политическую анафему, которую на меня наложили", — заявил Филарет.За 20 с лишним лет лжепатриарх рукоположил больше тысячи лжесвященников. С помощью украинских политиков и откровенных бандитов раскольники даже обрели определенное влияние. Но истинно верующие украинцы раскол не принимают.Как теперь относиться к Константинопольскому Патриархату, вопрос сложный. И как вообще можно верить структуре, которая вот так запросто может поменять мнение и отказаться от своих же прежних решений?!"Мы знаем, как сегодня непросто на братской земле украинской. Враг человеческого ополчился на Церковь Православную, которая проходит через тяжелейшие испытания. Но мы верим, что врата ада одолеют Церковь. Мы верим, что никакие светские силы, ставящие перед собой целью уничтожение Церкви, не будут успешными", — заявил Патриарх Московский и всея Руси Кирилл.Глава РПЦ — в Белоруссии. Вместе с верующими этой страны он молится о мире и согласии на Украине. 15 октября в Минске впервые будет заседать Священный Синод Русской Православной Церкви. Это должна была быть торжественная встреча архиереев в честь 1030-летия крещения Руси. Но теперь главный вопрос повестки: как реагировать на поведение Константинополя?Русская Церковь уже приостановила отношения со Стамбулом — это была реакция на самовольное назначение Варфоломеем своих экзархов на Украине. Попытка снять анафему с раскольников также не останется без ответа."В первую очередь это, конечно, будет ответ и сигнал всему мировому православию о позиции Русской Православной Церкви, основанной на правде Божией и на приверженности исторической истине", — подчеркнул Александр Волков, пресс-секретарь Патриарха Московского и всея Руси.На стороне Московской Патриархии все поместные церкви. Заигрывания Константинополя с украинскими раскольниками не одобряет ни одна православная община."Согласно канонам Православной Церкви, те лица, которые вступают в общение с отлученным от Церкви человеком, тем самым сами себя отлучают от Церкви. И это очень серьезное и очень грубое каноническое нарушение. Константинопольский Патриарх, признав раскольника Филарета Денисенко каноническим епископом, встал на сторону раскола", — отметил Иларион, митрополит Волоколамский, председатель отдела внешних церковных связей Московского Патриархата.Судя по заявлениям из Стамбула, раскольники от своих планов не отказываются. Верующие на Украине дают понять, что будут защищать свою Церковь и свои святыни.