Сотрудники уголовного розыска ОМВД России по району Северное Измайлово разыскивают пропавшего без вести Липатова Александра Николаевича, 20.07.1977 года рождения...

Сотрудники уголовного розыска ОМВД России по району Северное Измайлово разыскивают пропавшего без вести Липатова Александра Николаевича, 20.07.1977 года рождения, уроженца г. Москвы, местонахождение которого неизвестно с 10 октября 2018 года.Приметы: на вид 35-40 лет, рост 160-174 см, худощавого телосложения, волосы прямые темно-русые, глаза карие.Был одет: короткая черная куртка, синие джинсы, светло-синий свитер, черная футболка, черные кроссовки с белыми полосками.УВД по ВАО ГУ МВД России по г. Москве просит всех, кому что-либо известно о местонахождении разыскиваемого, сообщить по телефонам(495) 965-14-01; (495) 965-22-48, (495) 965-55-19, (495) 965-55-20 в службу «102» (с мобильных телефонов – 112).Пресс-служба УВД по ВАО(495) 965-29-73