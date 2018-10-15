Сумму ущерба пострадавшая оценила в 40 тысяч рублей

Сумму ущерба пострадавшая оценила в 40 тысяч рублейВ начале октября в дежурную часть полиции пришла жительница Александрова. Женщина рассказала о том, что ее мотоцикл похитили. Сумму ущерба пострадавшая оценила в 40 тысяч рублей, сообщает пресс-служба регионального МВД.Полицейские узнали, что женщина размещала объявление о продаже мотоцикла на одном из сайтов. На него откликнулся мужчина из соседнего региона, который и приехал покупать «железного коня». Он попросил у собственницы разрешить ему прокатиться, чтобы проверить надежность мотоцикла. Однако вернулся он уже без транспортного средства. «Покупатель» рассказал, что по пути его остановил неизвестный ему человек и отобрал мотоцикл.Подозреваемого тут же задержали. Им оказался 22-летний парень. Он пояснил, что хотел продать краденое имущество.В отношении угонщика возбуждено уголовное дело за мошенничество. А мотоцикл вернули хозяйке.