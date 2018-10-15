Смертельные аварии произошли в Гороховецком и Кольчугинском районах

Смертельные аварии произошли в Гороховецком и Кольчугинском районахЗа пару дней во Владимирской области произошло сразу 2 аварии с трагическим исходом. Об этом сообщают в пресс-службе УГИБДД по Владимирской области.Первое ДТП произошло в минувшее воскресенье, 14 октября, на трассе М-7 в Гороховецком районе.По предварительным данным, на 318 километре дороги житель Нижегородской области за рулем автомобиля Chevrolet врезался в Renault Logan, которым управлял житель Гороховца.Авария случилась из-за того, что водитель Renault нарушил ПДД и повернул на технологическом разрыве осевого ограждения для пешеходов. Нижегородец, видимо, не ожидал такого маневра и столкнулся с «Логаном». От удара легковушка улетела в столб.В аварии погибли водитель и пассажир Renault. Еще одного пассажира этой иномарки госпитализировали. В автомобиле Chevrolet никто не пострадал.Другая страшная авария произошла в понедельник, 15 октября, в Кольчигинском районе.По предварительным данным, житель Юрьев-Польского за рулем Chevrolet выехал на встречную полосу, где врезался в Subaru, за рулем которого сидел житель Киржача.В столкновении погиб 20-летний пассажир Chevrolet. Двух людей госпитализировали.