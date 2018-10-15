15.10.2018

2018-10-15 12:50:48

В Казани взорвали офис с людьми

В центре Казани прогремел взрыв. Бомба детонировала в офисном здании, передает .



Предположительно, взрыв стал покушением на местного предпринимателя. Бомба находилась в посылке, которую получил бизнесмен. Мужчина получил ожоги лица, его госпитализировали.