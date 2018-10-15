Фигуранты предложили гендиректору столичной строительной фирмы обеспечить победу в конкурсе на заключение контракта за денежное вознаграждение в виде определенного процента от суммы контракта...

«ГСУ ГУ МВД России по г. Москве окончено производством уголовное дело о попытке мошенничества под предлогом оказания помощи в победе в тендере», – сообщил начальник УИиОС ГУ МВД России по г. Москве полковник внутренней службы Юрий Титов.Поводом и основанием для возбуждения уголовного дела послужили материалы проверки, проведенной сотрудниками СЭБ ФСБ России и УЭБиПК ГУ МВД России по г. Москве.Как было установлено, фигуранты предложили гендиректору столичной строительной фирмы обеспечить победу в конкурсе на заключение контракта по разработке рабочей документации, выполнению строительно-монтажных работ и поставке оборудования за денежное вознаграждение в виде определенного процента от суммы контракта.В действительности же обвиняемые не имели юридических и законных возможностей повлиять на принятие такого рода решений, а полученные обманным путем денежные средства в размере не менее 28 млн рублей соучастники планировали похитить.На встрече, проходившей под контролем оперативников, один из подозреваемых был задержан в момент получения части денежных средств. Позднее был задержан второй участник противоправной деятельности.По данному факту следователем возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 30 УК РФ «Приготовление к преступлению и покушение на преступление» и ст. 159 УК РФ «Мошенничество». В отношении мужчин избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.В настоящее время уголовное дело с утвержденным прокуратурой обвинительным заключением направлено в Тверской районный суд г. Москвы для рассмотрения по существу.Главное следственное управление ГУ МВД России по г. Москвы(499) 978-78-28