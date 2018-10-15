Мужчине раздробило руку, так как она попала прямо под работающий винт лодки

Мужчине раздробило руку, так как она попала прямо под работающий винт лодкиНа одном из водоемов Мурома чуть не произошла трагедия. 13 октября там мог погибнуть 59-летний местный житель.Мужчина рыбачил на резиновой моторной лодке. В районе вантового моста из-за неосторожности он выпал из судна. Муромлянину раздробило руку, так как она попала прямо под работающий винт.К счастью, недалеко находились военные 28-ой понтонно-мостовой бригады. Они увидели случившееся и пришли на помощь рыбаку. Мужчину вытянули на берег, а оттуда вызвали Скорую помощь. Пострадавшего госпитализировали. По предварительной информации, рыбачил он в состоянии алкогольного опьянения.