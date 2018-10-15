Волонтеры не знают, куда он мог направиться

Волонтеры не знают, куда он мог направитьсяВ Муромском районе близ СНТ «Росинка-2» в селе Ковардицы пропал 56-летний Анатолий Зебрин. Со вчерашнего дня и до сих пор о нем нет никакой информации.Поисками занялись волонтеры «Лиза Алерт». На сегодня, 15 октября, в 21:00 объявлен сбор добровольцев, которые готовы поучаствовать в поисковой операции.Приметы пропавшего мужчины: рост 172 сантиметра, седые волосы, голубые глаза. Он был одет в синюю куртку с оранжевыми вставками, а также тёмно-синий свитер, тёмные брюки и чёрную шапку.Волонтеры сообщили, что Анатолию необходима медицинская помощь, возможно, он страдает потерей памяти.Если вы что-то знаете о местонахождении пропавшего, позвоните по телефону горячей линии: 8 (800) 700-54-52 или 112. Также поговорить можно и с инфоргом Валентиной Савиновой: 8-919-002-48-37.